Üniversite öğrencileri, İBB önünde ulaşım zammını protesto etti

Fatih'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası karşısında toplanan bir grup toplu ulaşıma yapılan zamları protesto etti. Kendilerini "Gençlik Örgütleri" olarak tanımlayan grup "Ulaşım haktır satılamaz" yazılı pankart ve dövizler açarak, basın açıklaması yaptı.
Grup adına açıklamayı okuyan Ulaş Uslu, "Sosyal medyada ve televizyonlarda ulaşıma getirilmek istenen zamlar bizzat yetkililer tarafından mecburi ve haklı gösterilmeye, toplumun yaşamını daha da çekilmez hale getiren zamlar meşrulaştırılmaya çalışıldı. Fahiş ücretleri ve en temel insani hakların satılmasını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Yapılan basın açıklamasını ardından grup İBB binası önünden ayrıldı. Protesto boyunca polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
ULAŞIMA YÜZDE 40 ZAM YAPILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda toplu ulaşıma yüzde 40'lık zam kararı alındı.
Yeni zamla birlikte, tam elektronik bilet ücreti 5,48 TL'den 7,67 TL'ye, öğrenci İndirimli elektronik bilet ücreti 2,67 TL'den 3,74 TL'ye, öğretmen indirimli elektronik bilet ücreti 3,92 TL'den 5,49 TL'ye yükseldi.
Tam abonman ücreti 430 TL'den 602 TL'ye, öğrenci abonman ücreti 78 TL'den 109 TL'ye yükseldi.
Taksilerde ise taksimetre açılış ücreti 7 TL'den 9,8 TL, minibüs indi bindi ücreti 3,75 TL'den 5,25 TL, okul servis ücreti 0-1 Km Arası 396 TL'den 554 TL, personel servis ücreti (10 – 17 Koltuk Kapasiteli Taşıt İlk Kalkış) 211 TL'den 295 TL olarak belirlendi.