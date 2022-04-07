Zaman yazarlarının davasında mütalaa çıktı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Temmuz 2018 tarihinde Zaman gazetesinin eski yazarlarının yargılandığı 11 sanıklı davada "FETÖ üyeliğinden" Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'ı 10.5 yıl, İbrahim Karayeğen'i 9 yıl, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan'ı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Tutuksuz yargılanan İhsan Duran Dağı, Lalezar Sarıibrahimoğlu, Mehmet Özdemir, Nuriye Ural (Akman) ve Orhan Kemal Cengiz ise tüm suçlardan beraat etmişti. Davanın istinaf incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını hukuka uygun bulmuş, ancak Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin temyiz incelemesi sonucunda Şahin Alpay, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, Mehmet Özdemir ve Ahmet Turan Alkan hakkındaki karar bozulmuştu. Yargıtay'ın bozma kararında; mahkemenin eksik inceleme yaptığı, sanıkların eyleminin "örgüt üyeliği" değil de "örgüte yardım" suçunu oluşturduğu belirtilmişti.

MÜTALAA SUNDU

Yargıtay'ın bozma kararının ardından Zaman gazetesinin eski yazarları Şahin Alpay, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan ve Mehmet Özdemir'in yeniden yargılandığı davada geçtiğimiz davada tanıklar dinlendi. Yargıtay'ın bozma ilamı ardından bugün görülen davada flaş bir gelişme yaşandı. Duruşma savcısı, Ali Bulaç Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan ve Mümtazer Türköne hakkında hiyerasşik yapıya dahil olmamakla birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etmek suçundan 7'5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını yönünde mahkemeye mütalaa sundu. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.