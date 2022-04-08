Bakan Kurum: Fikirtepe’de tüm konutlar 2 yılın sonunda teslim edilmiş olacak

Fikirtepe'yi "Kentsel Dönüşüm Alanı'' olarak belirlediklerini ve ardından "Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planının" onaylandığını hatırlatan Murat Kurum, süreci şu şekilde anlattı:

"Bu dönemde özel iştirakler ile malikler arasında sözleşmeler imzalanarak projelerin ilk adımları atıldı. Fakat çok çeşitli nedenlerle dönüşüm bir türlü gerçekleştirilemedi. Bu manzara karşısında boş duramazdık. Fikirtepeli sivil toplum kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızla, tüm taraflarla bir araya geldik, istişarelerde bulunduk. Sahadan aldığımız bilgilerle; her türlü olumsuzluğu, haksızlığı, adaletsizliği engellemek adına örnek nitelikte çalışmalar yaptık. Her şeyden önce; yeşille yapıyı kaynaştıran, modern ve sağlam binaları, ulaşım olanakları ve sosyal imkânlarıyla yaşanılabilir bir Fikirtepe hedefini ilan ettik. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2020 yılının Kasım ayında sizlerle el ele verdik ve kalıcı adımlarımızı attık. Devlet olarak Fikirtepe için elimizi taşın altına koyduk. Hakikaten dünyada eşine az rastlanır bir kararlılık ortaya koyduk, yüksek bir devlet-millet iradesini gösterdik."

"HEM FİKİRTEPE'NİN HEM DE GÜNGÖREN'İN HİKâYESİNİ EN İYİ BİLENLERDENİM"

"Ben TOKİ ve Emlak Konut tecrübesini yaşamış, bu kurumlarda uzmanlık, yöneticilik yapmış, hem Fikirtepe'nin hem Güngören'in hikâyesini en iyi bilen kardeşlerinizden biriyim." Diyen Bakan Kurum, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bakın Güngören Tozkoparan ve başka noktalarda da kentsel dönüşüm konusunda tereddütler vardı endişeler vardı. Fakat bugün konutların dönüşümleri tamamlandı, vatandaşlarımız sıcak yuvalarında oturuyorlar. Tıpkı Güngören'de olduğu gibi Fikirtepe'de süreci şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. Şunu samimiyetle söylemek isterim ki, kötü dönüşüm örneği olarak hafızalara kazınmış olan Fikirtepe'de, şu son 1 yıl içerisinde İstanbul'un en şeffaf ve katılımcı dönüşüm sürecini birlikte başlattık ve başarıyla sürdürüyoruz."