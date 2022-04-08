Bitlis’te şehit aileleri için iftar programı düzenledi

Polis Evi'nde düzenlenen iftar programına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve emniyet mensupları katıldı. İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenledikleri iftar yemeğine katılanlara teşekkür etti.



İftar programına katılan Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise, emniyet teşkilatının kuruluşunun yıl dönümünü kutladı. Ramazan ayında birçok yerde iftar yaptıklarını belirterek, "Birçok eve misafir oluyoruz. Kalabalıklar ve muhtelif kitlelerle birlikte oluyoruz. Ama en güzel iftarlarımızı şehit yakınlarımız ve gazilerimizle yapıyoruz. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlık diliyoruz. Allah onlara uzun ömür versin. Şehit yakınlarımıza sabırlar diliyorum. Tabi teşkilat 177 yıllık bir teşkilat. Belki de en eski teşkilat. Bitlis'te de 3,5 yıldır görev yapıyorum. Terörle mücadelede varlar. İnsanların huzurunu temin etmek için her alanda varlar. Meşakkatli bir meslek. Allah onlara da mesleklerini icra ederken kolaylıklar versin. Sizleri de bir araya getirdiği için emniyet müdürümüze ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Program yapılan duaların ardından sona erdi.