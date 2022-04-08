FETÖ’nün yazarlarına 15 yıla kadar hapis talebi

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarları Ali Bulaç, Mehmet Özdemir, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne'nin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davasında yargılamaya devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay ile sanık avukatları hazır bulundu. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandıkları davanın dünkü duruşmasında, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 4 sanığın 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti, sanıklar ile sanık avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.