Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen Öğretmen ve Eğitim Yöneticileri İftar Programı'na katıldı. Koronavirüs salgını sebebiyle ramazanların biraz buruk geçtiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:Son 20 yılda, öğretmenlerimizin mesleklerini huzuru kalple yapabilmeleri için yoğun çaba harcıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında 351 bin yeni derslik inşa ederek, okullarımıza 729 bin yeni öğretmen atayarak öğrenmeyi zorlaştıran kalabalık sınıf sorununa son verdik. Halihazırda görev yapan öğretmenlerimizin, altını çiziyorum, yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı.Bu atamalar ve yeni derslikler sayesinde Türkiye, öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını yakaladı. Yıllar içerisinde öğrenci sayısı en çok artan ülke olmamıza rağmen bu başarıyı elde ettik.'Kütüphanesiz okul kalmayacak' projesi kapsamında yalnızca iki ay gibi bir sürede 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettik. Derslerin daha verimli bir şekilde işlenebilmesini temin etmek için 503 bin sınıfa etkileşimli tahta kurduk.Türkiye, Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren, zorunlu ders saatini de en düşük tutan ülkedir. OECD'nin verilerine göre, Avrupa ülkeleri içerisinde en az stres yaşayan öğretmenler de bizim öğretmenlerimiz.Öğretmenlik mesleği gibi mukaddes bir vazifede kariyer hedefi ve basamaklarının olmaması ciddi bir eksiklikti. Şubat ayında yasalaşan kanunla hem bu eksikliği giderdik hem de öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük. Böylece Türk eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlerimizi müstakil bir meslek kanununa kavuşturmuş olduk.Manevi boyutu eksik kalkınma nasıl bizi felakete sürüklerse, manevi yönü ihmal edilmiş bir eğitim öğretim de toplumumuzu ifsat edecektir. Bu arada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iftar programının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki Mikro Mekanik Atölyesi'nde öğrenciler tarafından üretilen saati takdim etti.ZORLU bir dönem önemli ölçüde geride bırakıldı. Salgın sürecinde toplumumuzun tüm kesimleri gibi öğretmen ve öğrencilerimiz de hiç alışık olmadıkları günler yaşadılar. Sizlerin de olağanüstü çabalarıyla eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmadan devam ettirdik.Bundan dolayı da başta Milli Eğitim Bakanı'mıza, milli eğitim camiamızın diğer mensuplarına ve siz saygıdeğer hocalarımıza özellikle şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nın dörtte üçünü, okulları açık tutma başarısını göstererek tamamladık. İnşallah son eğitim öğretim gününe kadar okullarımızın kapısını açık tutmayı sürdüreceğiz.SOSYAL medya mecralarının yaygınlaşmasıyla evlatlarımızın yabancı kültürlerin daha çok etkisine girdiği görülüyor. Öğretmene karşı en küçük saygısızlığa dahi müsamaha göstermeyen bir milletin çocuklarının da aynı değerlerle büyümesi, yetişmesi, davranması gerekir. Son günlerde şahit olduğumuz müessif hadiseler, bu konuda daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor.Özellikle aile ortamından başlayarak küçük yaştan itibaren çocuklara milli ve manevi değerleri aşılamanın mücadelesinin verilmesi gerekiyor.CUMHURBAŞKANI Erdoğan dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki lider, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Konseyi-Azerbaycan-Ermenistan toplantısında görüşülen hususları ve varılan mutabakatı ele aldı. Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan'ın çıkarlarının korunması, bölgede kalıcı barış ve huzurun tesis edilmesi için atılacak adımları değerlendirdi. Koray TAŞDEMİR/SABAH