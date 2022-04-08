Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 8 Nisan koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Giriş Tarihi: 8.4.2022 19:39 Son Güncelleme: 8.4.2022 20:19

Son dakika: 8 Nisan koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika: 8 Nisan koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 8 Nisan'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 VERİLERİ

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 197 bin 554 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 120 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 11 bin 217 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 197 bin 855 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Son dakika: 8 Nisan koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
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