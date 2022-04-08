Yazıklar olsun size

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi'nde, şehit Eren Bülbül'ün bir parka adının verilmesini içeren önergenin CHP, HDP ve Emek Partisi oylarıyla reddedilmesine tepkiler sürerken, Eren Bülbül'ün Trabzon'da yaşayan annesi Ayşe Bülbül, oğlunun isminin parka verilmesine karşı çıkan HDP ve CHP'lilere tepki gösterdi. CHP ve HDP'nin Eren'in adını yaşatmamak için mücadele verdiğini belirten Bülbül, "Onlar mahcup olacakları yerde şehidin ismini vermeye karşı duruyorlar. Benim evladım 15 yaşında şehit oldu. Asker olmayı isterken onu şehit ettiler. Şehit edenler, şimdi de adını yaşatmak isteyenlere karşı mücadele veriyorlar. Oğlumun ismi Türkiye'de her yerde yaşatılıyor ama HDP ve yandaşı CHP yine sahneye çıkıp teröre laf söyletmemek ve terör kurbanı olanların adını yaşatmamak için birliktelik yapıyorlar. Birleşen 6 parti sessiz kalıyor. Bu olay beni derinden üzdü. Ramazan ayımızı zehir etti. O kişiler sakın benim yanıma gelmesinler. Yazıklar olsun, bu mübarek günlerde bu olay canımı çok yaktı. Onlar evlat acısını bilmezler" ifadelerine yer verdi. Vatandaşların tepkileri şöyle:CHP'nin HDP ile ortak hareket ettiği, Akdeniz Belediye Meclisi'nde gerçekleşen oylamada bir kez daha resmiyet kazandı. Bütün hainlere karşı iyi ki varsın Eren.Hangi parti olursa olsun şehitlere saygı duymak zorundadır. CHP'li Meclis üyelerinin bir şehit isminin parka verilmesine reddetmesi zaten başlı başına vahim bir durum.Mecliste dik duran belediye başkanı ve meclis üyelerini kutluyorum. Şehitlerimizi unutmadık ve asla unutmayacağız. İyi ki varsın Eren Bülbül.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bülbül şehit edildiğinde, "15 yaşındaki bir çocuğa kurşun sıkacak kadar alçaksınız. Hain terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'e rahmet diliyorum" diye paylaşımda bulunmuştu. Vatandaşlar ise Akdeniz Belediyesi'nde yaşanan skandalın, aslında Kılıçdaroğlu'nun samimiyetsizliğini göstermesi bakımından önemli olduğunu dile getirdiler.