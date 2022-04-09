ByLock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı

Cumhurıyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma dahilinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 21 şüpheli tespit etti. Daha önce örgüte karşı yapılan baskınlarda yakalanıp etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan itirafçıların ifadelerinden yola çıkan emniyet ekipleri, 21 FETÖ üyesini belirledi. İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 21 şüpheliden 20'si yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin yanı sıra zanlıların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada çok sayıda 1 dolarlık banknot çıktı. Yakalananlar arasında "bölge" ve "gizli mahrem yapılanmasında" görevli kişilerin de olduğu öğrenildi. 20 şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 1 şüphelinin yakalanması için operasyonları devam ediyor.