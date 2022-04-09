Hollanda'nın Utrecht kentinde yaşayan Faslı Rahou ailesinin henüz iki aylık olan bebekleri Yunus (Younes), vücudunda çok nadir görülen bir hastalıkla dünyaya geldi. Solunum cihazına bağlanan Yunus'u tedavi eden hastane, bebeği yaşam destek ünitesinden ayırmak istedi. Bunun üzerine anne Zineb Rahou (32), sosyal medya hesabından tüm dünyaya 'Bebeğimi kurtarın' diye çağrı yaptı. Rahou'nun bebeğinin tedavisi için özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'den yardım beklediğine dair videosu A Haber'de de yayınlanınca Faslı anneye müjdeli haber Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen bakanlık, bebeğin getirilmesi için Hollanda'ya ambulans uçak yollandığını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak "Faslı Yusuf bebeğin bir hastalığı var.Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah (dün) kalkıyor" mesajını paylaştı. Müjdeli haberi alan anne, A Haber canlı yayınında "Dünyaya çağrı yaptım, çığlığımızı sadece Erdoğan duydu. Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan gelen telefon, acı gözyaşlarımızı sevinç gözyaşlarına çevirdi. Ramazan ayının ilk cuma gününde Türkiye'nin bize sahip çıkmasına çok duygulandık" dedi.Anne Rahou, sosyal medyada yayınladığı videosunda "Bize 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz ya da fişi çekip çocuğu normal hava solumaya bırakabiliriz. Ama böyle olursa zamanla ciğerleri çürür' dediler. Başkan Erdoğan'ın bize yardım edeceğinden umutluyuz. O, bu zamanın en iyi lideri. Yardımları karşılığında bir beklentisi de yok. Tüm dünyada insanlara, Irak'taki, Suriye'deki, Ukrayna'daki insanlara yardım ediyor. Ayrıca Hollanda'da doktorlar hayatını sonlandırmak üzereyken Dilara Şahin'i de Türkiye'ye getirtmişti. Ben bir anneyim, kalbim acıyor. Biliyorum, Erdoğan bize yardım edebilecek ve yaparım dediğinde yapacak olan tek dünya lideri. Bu yüzden eminim ki bize yardım edecektir. Lütfen, size yalvarıyorum bu Ramazan ayında bize yardım edin. Oğlumun öldüğünü görmek istemiyorum" demişti.A HABERyayınında Türkiye'nin devreye girmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Faslı anne "Erdoğan bir dünya lideri. Şimdi onun insani değerlere ne kadar önem verdiğini daha iyi öğrenmiş oldum. Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli ve Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan'a teşekkür ederim" diye konuştu. Öte yandan Hollanda'da fişi çekilecekken Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen lösemi hastası Dilara Şahin'in son durumunu dün babası, A Haber canlı yayınında anlattı. Baba Oğuz Şahin, kızının Türk doktorların elinde iyileşmeye başladığını söyleyerek Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.