Emniyet Genel Müdürü Aktaş SABAH’a konuştu: FETÖ, yurt içinde eylem gücünü yitirdi





Teröristleri hayal edemeyecekleri ve akıllarının ucundan bile huzurumuzu bozmayı geçiremeyecekleri noktaya getirene kadar, yani terörün tüm kırıntıları yok oluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarla birçok üyesi yakalanarak örgüt büyük oranda deşifre edilmiş, mensuplarının birçoğu etkisiz hale getirilerek örgüt yurt içinde hareket kabiliyetini büyük oranda yitirmiş ve sıklet merkezini yurt dışına kaydırdı. Örgütün güncel faaliyetlerinin deşifresine yönelik elde edilen bilgilerde, bölge gözetmeksizin ülke genelinde hücre tipi yapılanma faaliyetlerine ağırlık verdiğini değerlendiriyoruz. Ülkemizin tamamı olduğu gibi emniyet teşkilatımız da bu hadiseden çok daha güçlü, çok daha kararlı ve hainlerden temizlenmiş bir şekilde çıktı.