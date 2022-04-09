Kılıçdaroğlu’ndan 3. provokasyon! CHP’li aktivist kadını sade vatandaş diye yutturdu

Kılıçdaroğlu, randevu talebi kabul edilmeyen Et ve Süt Kurumu'nu, beraberinde kadın milletvekilleriyle birlikte ziyaret etti. Kapıda bekleyen güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmayan Kılıçdaroğlu, burada açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, daha önce TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'na gittiğini hatırlatarak, "Bugün Et ve Süt Kurumu'nun önündeyim. Burada bulunmamın temel nedeni çocukların haklarını savunmak" dedi. Kılıçdaroğlu, daha sonra CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi'nde görev alan, daha önce milletvekilliğine aday olan aktivist Hacer Foggo'ya sade vatandaş gibi söz verdi. Foggo'ya fakirlik ve yoksulluk edebiyatı yaptıran Kılıçdaroğlu, Foggo'nun açıklamalarının bir siyasetçi açıklaması olmadığını söyledi. Ardından "Çağrım Türkiye'de siyaset kurumunun halkın gözünde saygın olmasını sağlamaktır" dedi ama kendisinin siyaset kurumunun saygınlığını zedelediğini dikkate almadı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu randevu almadan kurumları ziyaret ettiğine yönelik eleştirilerin anımsatılması üzerine "Randevu için telefon ettim, randevu verilmedi şu ana kadar" diyerek yaptığı baskına kılıf uydurmaya çalıştı.