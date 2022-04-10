Bakan Koca’dan dikkat çeken paylaşım! Vaka sayısını işaret etti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. bakan Koca 'Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz' ifadeleri ile bugünkü vaka sayısına dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı, tarafından yayınlanan verilere göre vaka sayıları 5 binlere geriledi.
Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz :)— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 10, 2022
Bugünkü vaka sayısı: 5.609
Sağlık Bakanlığı, 10 Nisan koronavirüs verilerini "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 32 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 7 bin 315 oldu.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.