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Giriş Tarihi: 10.4.2022 23:56 Son Güncelleme: 11.4.2022 00:21

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım! Vaka sayısını işaret etti...

Bakan Koca’dan dikkat çeken paylaşım! Vaka sayısını işaret etti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Koca koronavirüs vaka sayısına işaret etti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. bakan Koca 'Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz' ifadeleri ile bugünkü vaka sayısına dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı, tarafından yayınlanan verilere göre vaka sayıları 5 binlere geriledi.

Sağlık Bakanlığı, 10 Nisan koronavirüs verilerini "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 32 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 7 bin 315 oldu.

TÜRKİYE'DE TOPLAM UYGULANAN AŞI MİKTARI

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 211 bin 194 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım! Vaka sayısını işaret etti...
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