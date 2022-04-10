Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir sahur vakti

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, ders çalışmak ve kaynaklardan faydalanmak isteyen öğrenciler tarafından sahur vaktinde de yoğun ilgi görüyor. Kullanıcılara 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphaneye gelenler, yeni kimlik kartlarıyla giriş yaparak burada bulunan 4 milyonun üzerinde basılı kaynağın yanı sıra elektronik kaynak bakımından da zengin içeriklere ulaşabiliyor. Gece saatlerinde de yoğun ilgi gören kütüphanede çalışanlara ücretsiz ikramlarda bulunuluyor.Çok sayıda kaynağa rahatça ulaşabiliyorum. Sadece doküman zenginliği değil, dizinleme de gayet iyi durumda. Belli başlı salonlar 7/24 açık. Bu da gecenin yarısı olmasına rağmen epey rağbet görmesi anlamına geliyor.Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Ortam mükemmel. Uykum geldiğinde kahve bedava. Alıyorum içiyorum ve biraz daha çalışmaya devam ediyorum. Çok güzel bir imkân. Evde biraz daha disiplinsiz oluyorum. Burada çalışan insanları görünce bu beni gaza getiriyor. O yüzden çalışmaya uzun soluklu bir şekilde devam edebiliyorum.Devletin böyle bir imkân sunmasından dolayı mutluyum. Pek çok şeyi dışarıda ücretli yaparken biz burada ücretsiz yapabiliyoruz.Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Millet Kütüphanesi ders çalışmaya çok elverişli.Genelde kütüphanede sabahlıyoruz. İkramlardan yararlanmak ve sessiz bir ortamda çalışmak bize çok fayda sağladı.