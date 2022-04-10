Dualarımız 3 bebek için





Bir süre sonra sokaktan geçen vatandaşlar, bebeği donmak üzereyken fark edip sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri bebeği sokağa bırakan kişiyi bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda bebeği E.A. (53) ve Y.A.'nın (52) getirip sokağa bıraktığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen anneanne ve dede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Azra bebek ve annesi koruma altına alındı.



İSMİNİ POLİSLER KOYDU

Olay yerinde yapılan kontrollerin ardından hemen hastaneye kaldırılan bebeğe, polis ekipleri Azra ismini verdi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





NİSA BEBEK YOĞUN BAKIMDA İLK TEPKİYİ VERDİ

İstanbul Pendik'te annesi tarafından terk edilen ve acil tıp teknisyeni Büşra Kayalı Durmaz'ın sütannelik yaparak bağırına bastığı Nisa bebeğin yoğun bakımda süren tedavi sürecinde ilk müjdeli haber geldi. Koruma altına alındığı çocuk bakımevinde duran kalbi 30 dakikalık kalp masajından sonra yeniden çalıştırılan Nisa bebeğin 2 Nisan'dan bu yana Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde süren tedavisiyle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Nisa bebekten sevindirici haber var.