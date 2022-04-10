Dualarımız 3 bebek için

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatın ardından ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne getirilen Fas asıllı 2 aylık Yunus bebek, Çocuk Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
GENETIK PSD HASTALIĞI
Anne Zeynep Rahou, Fas ve Hollanda'da hastalığına çare bulunamayan 2 aylık bebeğinin tedavisi için sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'den yardım istemişti. Yunus bebek ile annesi Zeynep ve babası Yusuf Rahou'yu getiren ambulans uçak önceki gece saat 01.00 sıralarında Esenboğa Havalimanı'na indi.
Uçağı karşılayan sağlık görevlileri, Yunus bebeği ambulansla tedavi göreceği Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi yoğun bakım servisine sevk etti. Bakan Koca, Yunus bebeğin getirilmesinin ardından medya hesabında paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, "Ailesi Faslı olan Yunus'ta doğuştan gelen primer silyer diskinezi (PSD) hastalığı var. Makineye bağlanarak nefes alıyor.
Aksi takdirde kısa sürede kaybedilebilir. Yunus'un annesi tüm seçenekleri zorlamış. 'Hepsinde elimizdeki sonuç çocuğumuzun ölümüydü' diyor. 'Fas'taki doktorlar Türkiye'dekiler kadar tecrübeli ve kaliteli değil' dendiğinde, Cumhurbaşkanı'mızdan medya aracılığıyla yardım istedi. Yunus bebek şimdi annesiyle Türkiye'de" ifadelerine yer verdi. Yunus bebeğin durumuyla ilgili gazetecilere bilgi veren Sağlık Bakanlığı uçak ambulansında görevli doktor Okan Erol, bebeğin "primer silyer diskinezi" denilen nadir görülen bir hastalığı olduğunu belirtti.
Hastanın entübe ve solunum cihazına bağlı olduğu bilgisini veren Erol, "Hastayı hastanede teslim aldık. Uçakla da buraya naklettik. Yol boyunca hasta stabildi, aldığımız şartlarda aynı şekilde kara ambulansına teslim ettik, hastaneye tedavi için gitti. Üç kişilik ekiple gittik; bir doktor, 2 sağlık personeli. Oradan bebek, anne ve babasıyla birlikte ülkemize geldik. Birtakım tetkikleri, bir tanısı var. O tanı üzerinde hastanede gerekli tedavisi devam edecektir" dedi.
'YAŞAMA TUTUNMASI İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ'
Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel: Yunus şu anda solunum cihazı desteği ile yaşıyor. Akciğerlerindeki tutulumun ve balgamın söktürülmesi için tedavi uyguluyoruz. Akciğerlerdeki etkiyi kaldırmaya çabalıyoruz. Küçük Yunus'un hastalığı doğuştan. Yaşama tutunması için çalışıyoruz.
DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU
İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan 26 yaşındaki S.A. evlilik dışı ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldı. Bu durumu birlikte kaldığı anneannesi ve dedesine söyleyemedi. Büyüyen karnını doğuma kadar onlardan sakladı. Evin banyosunda tek başına doğum yaptı. Doğum yapınca dede ve anneanne iddiaya göre bebeği zorla alıp Sultangazi'de bir mahallede yol kenarına bıraktı.
Bir süre sonra sokaktan geçen vatandaşlar, bebeği donmak üzereyken fark edip sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri bebeği sokağa bırakan kişiyi bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda bebeği E.A. (53) ve Y.A.'nın (52) getirip sokağa bıraktığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen anneanne ve dede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Azra bebek ve annesi koruma altına alındı.
İSMİNİ POLİSLER KOYDU
Olay yerinde yapılan kontrollerin ardından hemen hastaneye kaldırılan bebeğe, polis ekipleri Azra ismini verdi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
NİSA BEBEK YOĞUN BAKIMDA İLK TEPKİYİ VERDİ
İstanbul Pendik'te annesi tarafından terk edilen ve acil tıp teknisyeni Büşra Kayalı Durmaz'ın sütannelik yaparak bağırına bastığı Nisa bebeğin yoğun bakımda süren tedavi sürecinde ilk müjdeli haber geldi. Koruma altına alındığı çocuk bakımevinde duran kalbi 30 dakikalık kalp masajından sonra yeniden çalıştırılan Nisa bebeğin 2 Nisan'dan bu yana Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde süren tedavisiyle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Nisa bebekten sevindirici haber var.
Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dularınızı eksik etmeyin" dedi. Hastaneden yapılan açıklamada da "Daha önce ağrılı uyaranlara cevap vermeyen Nisa bebek ağrılı uyaranlara yanıt vermiştir.
Bu gelişme ile birlikte Nisa bebeğin daha önce 3 olan Glaskow Koma Skoru (bir insanın bilinç durumunu başlangıçta ve sonraki değerlendirmelerde güvenilir ve objektif olarak kaydetmeyi amaçlayan bir yöntem) 4'e yükselmiştir. Bebeğimizin kritik durumu devam etmekle birlikte biraz ilerleme kaydetmesi umut vericidir. Nisa bebeğimizin sağlığına kavuşması için tüm imkânlar seferber edilmiştir" denildi.
SEN ÇOK GÜÇLÜ BİR KIZSIN MELEĞİM
İsa Mihriban bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknisyeni Büşra Kayalı Durmaz müjdeli haber sonrası sosyal medya hesabından şu duygusal ifadeleri paylaştı: Binlerce insanın duası var. Hepimiz sana inanıyoruz. Sen çok ama çok güçlü bir kızsın. Aşk kâğıda yazılmıyor Mihriban.
Süt kızım, süt kokulu kızım. Kelimelerim eksik kalıyor, cümleler kurmaya zorlanıyorum. Sen karşıma çıkan en güzel meleksin. Güzel haberlerin geliyor annecim. Daha güzel haberlerini duymayı dört gözle bekliyorum. Yüreğimde bayramlık sevinci var bugün. Her yeri rengârenk boyayasım var.