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Giriş Tarihi: 10.4.2022 19:00

Son dakika: Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Malatya’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri: Malatya'nın Pütürge ilçesinde dün meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD verilerine göre; aynı bölgede 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son dakika haberleri: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pütürge'de dün meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD verilerine göre; aynı bölgede 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Son dakika: Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
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