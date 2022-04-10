Son dakika: Malatya’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pütürge'de dün meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD verilerine göre; aynı bölgede 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.