Son dakika: Malatya’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Pütürge'de dün meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
AFAD verilerine göre; aynı bölgede 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 10, 2022
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Pütürge (Malatya)
Tarih-Saat : 10.04.2022, 18:49:43 TSİ
Enlem : 38.1791 N
Boylam : 38.6951 E
Derinlik : 8.03 km
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