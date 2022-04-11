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Giriş Tarihi: 11.4.2022 23:59 Son Güncelleme: 12.4.2022 00:12

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

ANKARA
Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Pakistan Meclisi'nin takdiri çerçevesinde Başbakan seçilmesi münasebetiyle Şahbaz Şerif ile telefonda görüşerek tebriklerini iletti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan görüşmede, Pakistan Meclisi'nin takdiri çerçevesinde Başbakan seçilmesi münasebetiyle Şahbaz Şerif'e tebriklerini iletti

DESTEK MESAJI:

Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Pakistan halkı için hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, Türkiye'nin köklü tarih, dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bağlı bulunduğu Pakistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Pakistan halkının karşı karşıya kaldığı tüm zorluk ve engellere rağmen demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden vazgeçmediğini bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

Erdoğan, Türkiye olarak Pakistan'a ellerinden gelen her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceklerini vurguladı.

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Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
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