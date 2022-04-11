Emine Erdoğan’dan Matematik Olimpiyatı’nda dereceye giren öğrencilere tebrik!

TARİHİN EN İYİ DERECESİ

Emine Erdoğan, yayınladığı yayınladığı kutlama mesajında, "Avrupa 2'ncisi olarak tarihteki en iyi dereceye imza attık! Tübitak Bilim Olimpiyatları programı kapsamında desteklenen 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile ülkemize dönen kızlarımızı can-ı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.