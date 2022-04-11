Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan Matematik Olimpiyatı'nda dereceye giren öğrencilere tebrik!
Giriş Tarihi: 11.4.2022 19:03 Son Güncelleme: 11.4.2022 19:12

Emine Erdoğan'dan Matematik Olimpiyatı'nda dereceye giren öğrencilere tebrik!

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan Matematik Olimpiyatı’nda dereceye giren öğrencilere tebrik!

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabından, 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

TARİHİN EN İYİ DERECESİ
Emine Erdoğan, yayınladığı yayınladığı kutlama mesajında, "Avrupa 2'ncisi olarak tarihteki en iyi dereceye imza attık! Tübitak Bilim Olimpiyatları programı kapsamında desteklenen 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile ülkemize dönen kızlarımızı can-ı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan'dan Matematik Olimpiyatı'nda dereceye giren öğrencilere tebrik!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA