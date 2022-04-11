İzmir eski Başsavcısı Kamil Erkut Güre’den acı haber!

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren ve bir süredir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İzmir eski Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre (55) hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Pazar günü şehir dışına gittiği öğrenilen Güre'nin Kastamonu'da aniden kalp krizi geçirdiği belirtildi. Ambulans ile acilen Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan Güre, burada bir süredir tedavi görüyordu. Yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını kaybeden Güre'nin ölümü yargı camiasında şok etkisine sebep oldu.

BAKAN BOZDAĞ TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat eden Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güre'ye Allah'tan rahmet,ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim,merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin.Mekânı cennet, makâmı âlî olsun.

HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç ise paylaşımında, "Değerli meslektaşımız,eski Düzce, Diyarbakır ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'nin bir süredir tedavi görmekte iken vefat ettiğini üzüntü ile öğrendim.Vefat eden meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Güre'nin cenazesinin yarın Karşıyaka Beşikçioğlu Camii'nde toprağa verileceği belirtildi.