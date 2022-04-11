Muhsin Yazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği kazadaki helikopterin askeri jetle takip edildiği iddiası

TSK'dan 2011 yılında gelen iki raporun birbiriyle çeliştiği ifade dilen dilekçede, gerçeğin kamuoyundan ve yargıdan gizlendiği, dosyadaki verilerin müdahale edilmiş veriler olduğu, gerçek verilerin elde edilerek bu veriler üzerinden inceleme yapılmasının zorunluluk olduğu aktarıldı.

Hava kazalarının içerisinde basit nitelikte olan bu hava aracının düşmesi/düşürülmesinin bütün sebep ve sonuçlarıyla araştırılıp sonuca bağlandığı kaza kırım raporu yerine geçecek bir raporun hazırlatılması talep edilen dilekçede, şu bilgiler yer aldı:

"Pilotta tespit edilen 27.6 oranındaki karbonmonoksit ile sersemleme düzeyinde olan pilotun aynı anda uçakların oluşturduğu türbülansla düşürülmesinin örgütlü bir yapı tarafından organize edildiğini ve bu organizenin iki unsurunun birlikte gerçekleştirerek suikastın muhtemel risklerinin ortadan kaldırıldığı, işi sağlama alan bir organizasyonun gerçekleştirildiği bu örgütlü yapının ortaya çıkan unsurlar ile FETÖ/PDY örgütüne ait olduğuna dair bulgulara erişildiği, eylemden sonra harekete geçen örgütlü yapının suç delillerini ortadan kaldırmaya yönelik birçok tertibe giriştiği, enkaza ulaşılmasının, yaralıların sağ kurtulmasının önlendiği, teknik verilerin değerlendirilmediği, arama kurtarmanın yanlış yöne yönlendirildiği, bir arama kurtarma yapılmadığı kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla sabit hale gelmiştir."