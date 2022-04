Sıfır Atık Projemiz dünya markası oldu

Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'nde gelinen son durumu Anadolu Ajansı'na değerlendirdi. İşte First Lady'nin sorulara verdiği yanıtlardan satırbaşları;Gelecek nesillere tertemiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakmak kadar yaşanabilir bir dünyanın önde gelen mimarları arasında yer almak gibi önemli bir hedefimiz var. Sıfır Atık Projesi benim hayallerimin çok daha ötesine geçti. Bugün projenin ülkemizde 7'den 70'e hemen herkes tarafından bilindiğine şahitlik ediyorum. Sıfır atık kavramı artık hepimizin hayatına girdi. 2023'e kadar Sıfır Atık Projesi'ni ülke çapında yaygınlaştırma hedefimiz var. Sınırları aşarak bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık Projesi ile alınan sonuçlardan gurur duyduk. Projemiz geçen yıl BM'nin iki önemli kurumu UNDP ve UN HABİTAT'tan özel çevre ödüllerine layık görüldü. Sıfır Atık Projesi 2019'da OECD ülke raporunda 'Umut Vadeden Proje' olarak örnek gösterildi. Son olarak Akdeniz Parlamentosu'nda 21 Akdeniz ülkesinin çok sayıda projeyle katıldığı yarışmada en iyi proje seçildi.2019'da denizlerimiz için başlattığımız 'Sıfır Atık Mavi' projesi de Sıfır Atık Projesi'nin kardeşi. Sıfır Atık Mavi projesi hem var olan atıkları temizlemeyi hem de yeni atıkların oluşmasını engellemeyi amaçlıyor. Ülkemizin 760 kuruluşu 'Sıfır Atık Mavi' sözü verdi. STK'lar, belediyeler ve gönüllüler de çok destek veriyor. Çalışmalarla deniz suyu kalitesinde büyük iyileşmeler görülüyor. Ülkemiz 2021 yılında 519 Mavi Bayrak'lı plajımız ile dünyada üçüncü sırada yer aldı. 2023 için hedefimiz dünya birincisi olmak. Salda Gölü, Van Gölü milletimizin de sahiplendiği bu projeyle korunuyor. AASıfır Atık Projesi başladığında geri kazanım oranı yüzde 13'tü. Halihazırda bu oran yüzde 22.4 civarlarında. 2023'te geri kazanım oranımızı yüzde 35'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi, ücretli poşet uygulamasıyla poşet kullanımında yüzde 75'lik azalma sağlandı.Bugüne kadar plastik poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu azalma plastik poşet üretimi için gerekli ham madde ithalini de önledi ve yaklaşık 2.44 milyar lira tasarruf edildi. Bununla birlikte yaklaşık 14 bin 640 ton sera gazı salınımı da engellenmiş oldu. Bu emek, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için büyük bir yatırım.Projemizin başladığı 2017 yılından 2022 yılı ocak ayına kadar geçen sürede 16,5 milyon ton kağıt-karton, 4,1 milyon ton plastik, 1.7 milyon ton cam, 0.4 milyon ton metal, 1,5 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere yaklaşık 24.2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı.Sıfır atığın yaygınlaştırılması ve yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesinde öncü rolü kadınların üstlendi. Kadınları her zaman çevre projelerine katılmaları için teşvik ediyoruz, onlar da artan sayılarla katılıyorlar. Örneğin biyoçeşitliliğin korunması, sağlıklı gıdaya erişim ve yerli tohumların saklanmasını içeren 'Mirasımız Yerel Tohum' projesine en çok katkıyı kadın çiftçilerimiz veriyor. Bundan sonra da elbette yeni projeler geliştirilebilir. Tüm çevrelerden kadınlarımızla dirsek teması içindeyiz.Kadınların geliştirdiği projelere bilhassa önem veriyorum. Kadınlar, çevreyi yaşanabilir ve sürdürülebilir kılmadaki vazgeçilmez rollerini fark ettikçe sıfır atık projesinin çok daha üst noktalara taşınacağını düşünüyorum. Lider eşlerine, dünyanın en önemli meselesi haline gelen iklim değişikliğiyle mücadele için de ortak proje yürütülmesi çağrısında bulundum.Biz de Külliye'de ve Cumhurbaşkanlığı'nın bağlı olduğu tüm kurumlarda Sıfır Atık sistemini kurduk, artık buraya çöp kamyonu hiç girmiyor. Yine yemekhanelerdeki yiyecek artıkları hayvan barınaklarına gönderiliyor.Külliye'nin bahçesi küçük bir hayvan barınağına dönüştü, buraya sığınan her sahipsiz kedi köpeğin bakımını gönüllü hayvansever personelimiz yapıyor. Ayrıca Hayvanları Koruma Günü'nde, Yedikule Hayvan Barınağı'ndan sahiplendiğimiz 'Leblebi' de burada bizimle yaşıyor, yeni dostlar ediniyor, bahçenin keyfini çıkarıyor.