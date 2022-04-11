Son dakika: Günün koronavirüs verileri geldi! İşte 11 Nisan koronavirüs vaka tablosu!

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 10 Nisan koronavirüs verilerini "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı. Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 11 Nisan 2022 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..
11 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 11 Nisan'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 6 bin 893 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 oldu. Bir günde toplam 182 bin 216 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 11 bin 207 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,39 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,11 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 235 bin 102'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.