Süleyman Soylu iftarda gençlerle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sincan Belediyesi tarafından belediyenin Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, mücadelelerinin yegane sebebinin Türkiye'nin daha zengin ve huzurlu olması olduğunu söyleyen Soylu, kendilerinin gençliği ile bugünkü gençlerin Türkiye'sindeki imkanların çok farklı olduğunu belirtti.

Soylu, dünya genelinde yaşanan gelişmelere, terör olaylarına ve insani dramlara değinerek, şunları kaydetti:

"Bizim yapacağımız çok iş var. Yıllardır etrafımızdaki coğrafyayı sömürenlere, 'Hayır bundan sonra sömüremeyeceksiniz.' diyebilecek bir kuvvete ihtiyacımız var. Bakın kuvvetimiz oldu. Kendi insansız hava aracımızı kendimiz ürettik. Bugün PKK'yı yerle yeksan ettik, terörü ortadan kaldırdık. Doğu ve Güneydoğu'daki insanlar huzur ve güven içerisinde.

Bizim sadece kendi ayaklarımızın üzerinde durma sorumluluğumuz yok, bizim bir sorumluluğumuz daha var, etrafımızdaki dünyaya ve coğrafyaya neyin nasıl yapılabileceğini göstermek konusunda bir irade sergilemeliyiz. Türkiye, bugün ayakları üzerinde duran, başkasına ihtiyacı olmayan bir ülke konumuna geldi. Siz başka bir şey yapacaksınız. Türkiye'yi herkesin ihtiyacı olduğu ama kimseden ihtiyacını sakınmayan bir Türkiye haline getireceksiniz."

"15 TEMMUZ AKŞAMI GENÇLER, TANKLARA ÇIPLAK ELLERLE KARŞI KOYDU"

Soylu, bugünkü gençliğe yönelik bazı eleştirilerin olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Siz kendinize çok güvenin, hem de çok güvenin. Çünkü size çok güveniyoruz. Herkes tereddüt ederken, 15 Temmuz akşamı bu ülkenin gençleri, anneleri 'Oğlum biraz dur.' demesine rağmen bayraklarla tanklara çıplak ellerle karşı koydular. Onun için size güveniyoruz, onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Siz de kendinize güvenin. Siz, Türkiye'yi bambaşka bir noktaya getireceksiniz, buna olan inancımız tamdır."

Programda Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Soylu'ya üzerinde Türk bayrağı ve Osmanlı devlet arması yer alan tablo hediye etti.