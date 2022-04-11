Varank davet etti, yüzlerce genç yanıt verdi

Sanayive Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz iftar davetine binlerce genç yanıt verdi. Bakan Varank, mesaja cevap veren gençlerden davete gelenlerle Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde bir araya geldi. Gençlerle birlikte iftar yapan Bakan Varank, iftarın ardından külliyede bulunan İslam Medeniyetleri Müzesi'ni ziyaret etti. Varank, gençliğe çok güvendiklerini vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri yapma hayalini gerçekleştirecek olanların Teknofest kuşağı olduğunu biliyoruz" dedi.