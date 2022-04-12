Ak Parti’den Ankara’da toplu taşımaya indirim önergesi!



Fatih Ünal



Fatih Ünal ve Ebubekir Kipel önerge hakkında şu görüşleri dile getirdi:

ÜNAL: "TOPLU ULAŞIM SİSTEMATİĞİNİ BOZDULAR"

Fatih Ünal: Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım konusunda deneme yanılma yoluyla doğruyu bulmaya çalışıyor. Halbuki doğru bellidir. Konya, Kayseri, Bursa Büyükşehir Belediyeleri bu süreci nasıl yönetiyorlarsa bilgi almak ve uygulamak isabetli olacaktır. Yılbaşında toplu ulaşıma zam yapan Sayın Mansur Yavaş, ücretsiz olan aktarmayı da bu süreçte ücretli hale getirmiştir. Sonrasında Etimesgut ve Sincan'dan Kızılay'a direk gelen hatları iptal eden CHP'li belediye, ring uygulaması ile soruna çözüm üretmeye çalışmış, toplu taşıma bu uygulama ile daha da karmaşık hale gelmiştir. Ardından ulaşıma ciddi bir zam daha yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu çözümü de ulaşımı rahatlatamamıştır. Gelen tepkiler üzerine Etimesgut ve Sincan'daki Hatların Kızılay'a çalışması düzenlemesi tekrar geri getirilmiştir. Belediye kamu yararı gözetmelidir. CHP'li Belediye Ankara'daki toplu ulaşım sistematiğini bozdu.