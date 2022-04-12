Haberler Gündem Haberleri AÖF SINAV SONUÇLARI 2022 açıklandı mı? Öğrenci otomasyonu sonuç sorgulama ekranı ile AÖF sonuçları için kritik günler!
Giriş Tarihi: 12.4.2022 13:29

AÖF SINAV SONUÇLARI 2022 açıklandı mı? Öğrenci otomasyonu sonuç sorgulama ekranı ile AÖF sonuçları için kritik günler!

AÖF SINAV SONUÇLARI 2022 açıklandı mı? Öğrenci otomasyonu sonuç sorgulama ekranı ile AÖF sonuçları için kritik günler!

AÖF sınav sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor. 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenen bahar dönemi ara sınavlarının ardından yapılacak değerlendirmelerin sonucunda AÖF sınav sonuçları adayların erişimine açılacak. Katılımcılar Anadolu Üniversitesi’nden gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. AÖF bahar dönemi vize sınav sonucu AÖF öğrenci otomasyonu sonuç sorgulama ekranından öğrenilebilecek. Peki; AÖF sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sonuç sorgulama sayfası ve bilgiler.

AÖF sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavlarının sonuçları için adaylar gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Bilindiği üzere; geçtiğimiz yollarda sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 15 gün sonra erişime açılıyor. AÖF sınav sonuçlarının önümüzdeki süreçte açıklanması bekleniyor. 2022 AÖF sınav sonuçları öğrenci otomasyonu üzerinden erişime açılacak. İşte AÖF sonuçları 2022 son gelişmeler.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF bahar dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten detaylara ulaşabilirsiniz;

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.

Öte yandan geçmiş sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2022

AÖF bahar dönemi final sınavları 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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AÖF SINAV SONUÇLARI 2022 açıklandı mı? Öğrenci otomasyonu sonuç sorgulama ekranı ile AÖF sonuçları için kritik günler!
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