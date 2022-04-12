AÖF sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavlarının sonuçları için adaylar gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Bilindiği üzere; geçtiğimiz yollarda sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 15 gün sonra erişime açılıyor. AÖF sınav sonuçlarının önümüzdeki süreçte açıklanması bekleniyor. 2022 AÖF sınav sonuçları öğrenci otomasyonu üzerinden erişime açılacak. İşte AÖF sonuçları 2022 son gelişmeler.