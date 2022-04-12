AÖF sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavlarının sonuçları için adaylar gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Bilindiği üzere; geçtiğimiz yollarda sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 15 gün sonra erişime açılıyor. AÖF sınav sonuçlarının önümüzdeki süreçte açıklanması bekleniyor. 2022 AÖF sınav sonuçları öğrenci otomasyonu üzerinden erişime açılacak. İşte AÖF sonuçları 2022 son gelişmeler.
AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
AÖF bahar dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten detaylara ulaşabilirsiniz;
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.
2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.
Öte yandan geçmiş sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
AÖF SINAV TARİHLERİ 2022
AÖF bahar dönemi final sınavları 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
AÖF DERS GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti