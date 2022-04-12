‘Her şey güzel olacak’ dedi İBB’yi batırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu ulaşımaya, suya ve ekmeğe yaptığı fahiş zamların ve sınırsız borçlanmanın nedeni belli oldu. Maliyeti 165 milyon TL olan deniz taksiden sadece 54 bin lira gelir sağlandığı, iştiraklere 119 yeni yönetim kurulu üyesi yapıldığı, 1 litre sütü 3.26 lira daha fazla maliyetle temin ettiği, 10 Youtuber'a 502 bin TL ödendiği belirlendi. İBB Denetim Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen, Denetim Komisyonu Başkanvekili Muhammed Kaynar ve Denetim Komisyonu Üyesi Cemal Sataloğlu'nun hazırladığı 147 sayfalık İBB Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonu 2021 Yılı Denetim Raporu'nda İBB'nin borçlanmada yasal sınırları aştığı tespit edildi. İşte denetim raporuna giren çarpıcı tespitler:Belediyenin 31 Aralık 2019 itibarıyla 30 milyar 858 milyon 845 bin 728 TL olan borcu, 31 Aralık 2020'de 43 milyara 402 milyona, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla da 57 milyar 602 milyon 11 bin 466 TL'ye yükseldi.İBB'nin 2021 için kanunla belirlenen borç stokunun üst limiti 32 milyar 354 milyon 281 bin 394 TL olması gerektiği halde mevcut borç stok tutarı yasal sınırları aştı.İBB yönetimince Halk Süt projesi kapsamında alınan süt ihalesiz alındı ve diğer maliyetlerle birlikte litre fiyatı en az 8.71 lira oldu.Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesine uygun hareket edilmedi.2021'in aynı döneminde marketlerdeki süt satış fiyatlarının 5.45 - 6.25 TL arasında değiştiği tespit edildi.11 Ocak 2021'deki süt alım sözleşmesinin 14. maddesinde fiyat farkı ödenmeyeceği belirtilmesine rağmen toplam 1 milyon 426 bin 320TL fiyat farkı ödemesi yapıldı.Deniz taksilerde kamu zararına sebebiyet verildi.27 Temmuz 2021 tarihli Deniz Taksi Mal Alım İşi İhalesi 84 milyon 950 bin TL+KDV bedelle İBB iştiraki Şehir Hatları'na verildi. 50 adet deniz taksi satın alındı. Gelirler Müdürlüğü'ne göre deniz taksi geçen aralıkta 54 bin 301 bin TL gelir elde etti.Belediye yönetiminin tercih ettiği yöntem sebebiyle, belediye 165 milyon TL bedelle aldığı ve işlettirdiği bu taksilerin amortisman ve bakım maliyetleri de dikkate alındığında hiç harcama yapmadan gördürebileceği hizmet için ciddi maliyet oluştu.İBB'nin ortağı olduğu şirketlerin yönetim kurulu üye sayısı 2019'da 359 kişi iken, bu sayı 2020'de 460'a, 2021'de 478'e yükseltildiİSMEK'te kadın bölge sorumlularına yaptığı ahlak dışı teklifle gündeme gelen ve İBB Genel Sekreterlik görevinden istifa ettirilen Yeşim Meltem Şişli'nin İBB'de görevi olmamasına rağmen belediyeye ait iki şirkette Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı belirlendi.Bu da gece zammı: Tek bilet 15.34 Tl oldupandemi nedeniyle ara verdiği gece metro seferlerini 9 Nisan'da yeniden başlattı. Gece yarısından sonra 15-30 dakika aralıklarla gelen metrolara biniş ücreti ise çift bilet tarifesine göre devam etti. İBB yönetimince toplu taşımaya yapılan yüzde 40'lık zammın da aynı gün uygulanmaya başlanmasıyla birlikte İstanbullular mağdur edildi. 9 Nisan'dan itibaren uygulamaya giren uygulama kapsamında 24.00'ten itibaren 06.00'ya kadar metro kullanan vatandaşlar 15.34 TL ödeyecek.İBB yönetiminin 10 youtuber-blogger-vloggerinfluencer için 502 bin 500 lira ödediği ancak bu hizmetin ne amaçla yapıldığı öğrenilemedi.