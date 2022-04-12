İmamoğlu’na 250 bin liralık tazminat davası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı televizyon programında kullandığı ifadelerle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Karaismailoğlu'nun, avukatı Ömer Faruk Karagüzel aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde, İmamoğlu'nun 10 Nisan'da katıldığı televizyon programında Bakan Karaismailoğlu'nun kişilik haklarına yönelik, asılsız iftira içeren ithamlarda bulunduğu belirtildi. İmamoğlu'nun programda sarf ettiği sözlere yer verilen dilekçede, davalı İmamoğlu'nun söz konusu beyanlarıyla Karaismailoğlu'na yönelik asılsız iddialarla masumiyet karinesini hiçe sayarak ağır hakaret ve iftira içeren isnatlarda bulunduğu kaydedildi. Davalı İmamoğlu'nun dile getirdiği iddiaları hiçbir belge veya materyal ile desteklemediği anlatılan dilekçede, davalının sadece iftira kastıyla hareket ederek Karaismailoğlu'nun kişilik haklarını ağır şekilde ihlal ettiği bildirildi.