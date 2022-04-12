İstanbul’da anlamlı iftar: 750 şehit ailesiyle buluştular

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilerle birlikte bir iftar programı düzenledi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü ile Sancaktepe Belediyesi koordinesinde Sancaktepe İlçesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar programına 750 şehit ailesi, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, emniyet müdürü yardımcıları ve Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Döğücü katıldı.

İftar Programı'ndan önce "Polis Cemil Efendi" isimli belgesel filmi de gösterildi. 50 dakikalık belgesel filmi İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Döğücü, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, eşi Meryem Aktaş, şehit aileleri ve gaziler de izledi.

Kahraman Polis Memuru Mehmet Cemil Eryürek'in gerçek hayat hikayesinin anlatıldığı belgesel filminin yazarı ve yönetmeni Servet Aydemir'e İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından plaket verildi.