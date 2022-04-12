Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan tarih verdi!

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Hava ulaşımında Türkiye'nin Avrupa, Asya'nın batısı ve Afrika için yolcu ve yük trafiği açısından önemli bir merkez olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye, hızla büyüyen ekonomisini ve turizmini destekleyen 56 havalimanına sahiptir. Önümüzdeki yıllarda bu sayı 61'e yükselecek. İnşallah hemen bayramın ertesinde Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.