Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi | Emekli bayram ikramiyesi artışı ne kadar olacak? Emeklilerin gözü Kabine Toplantısı kararlarında!
Giriş Tarihi: 12.4.2022 07:00 Son Güncelleme: 12.4.2022 07:02

Son dakika haberi | Emekli bayram ikramiyesi artışı ne kadar olacak? Emeklilerin gözü Kabine Toplantısı kararlarında!

ANKARA
Son dakika haberi | Emekli bayram ikramiyesi artışı ne kadar olacak? Emeklilerin gözü Kabine Toplantısı kararlarında!

Son dakika haberi: Emeklilere yönelik yapılan ekstra iyileştirmelerin ardından bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında emekli bayram ikramiyelerine yapılacak artışında açıklaması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararlarını canlı yayında duyuracak.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak. Toplantının ardından milyonlarca emeklinin merak ettiği konu da yanıt bulacak. Başkan Erdoğan'ın toplantının ardından alınan kararları canlı yayında duyurması bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılarının değerlendirileceği toplantıda, emeklilerin bayram ikramiyesine yapılacak artışın da açıklanması bekleniyor.

Yıl sonu enflasyon rakamları oranında artış yapılması, 1100 lira olan ikramiye tutarının 1500 liraya yükselmesi bekleniyor.

Kabine toplantısı kararları için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilirken, toplantıda koronavirüs salgınıyla ilgili vaka sayıları, aşılama çalışmaları, yerli aşı Tukovac'ın etkileri ve salgın önlemlerine ilişkin yeni kararların açıklanması da gündemde.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi | Emekli bayram ikramiyesi artışı ne kadar olacak? Emeklilerin gözü Kabine Toplantısı kararlarında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA