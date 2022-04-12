Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak. Toplantının ardından milyonlarca emeklinin merak ettiği konu da yanıt bulacak. Başkan Erdoğan'ın toplantının ardından alınan kararları canlı yayında duyurması bekleniyor.