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Giriş Tarihi: 12.4.2022 22:38

Terör örgütlerine gözdağı: "Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

EMİR SOMER EMİR SOMER
Terör örgütlerine gözdağı: Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; 750 şehit ailesi ve gazilerle iftar programında buluştu. Şehit ailelerine "Sizler, şehitlerimizin bizlere emaneti ve baş tacısınız" diyen İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, terör örgütlerine de gözdağı verdi. Zafer Aktaş konuşmasında "Birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan ve küresel güçlerin maşası olan PKK, DEAŞ, DHKP-C ve FETÖ terör örgütlerine ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonel faaliyetlerimiz her zaman olduğu gibi bundan sonra da büyük bir kararlılık ve büyük bir azimle devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Sancaktepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenledi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programına İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, şehit aileleri, gaziler ve Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Döğücü katıldı.

İftar yemeğinin ardından konuşma yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş "Yaklaşık 17 milyonluk bir metropolde yaşıyoruz. Avrupa'nın birinci, dünyanın on üçüncü büyük şehri olan İstanbul'umuzda huzur ve güvenliğin ve toplumun huzurunu sağlamak için saat mefhumu gözetmeden görev yapıyoruz. Aziz şehitlerimizin değerli aileleri; sizler en değerli varlıklarınızı bu vatan için şehit verdiniz. Sizler, şehitlerimizin bizlere emaneti ve baş tacısınız. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olarak şehit ailelerimizle, gazilerimizin daima yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş konuşmasının devamında "Birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan ve küresel güçlerin maşası olan PKK, DEAŞ, DHKP-C ve FETÖ terör örgütlerine ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonel faaliyetlerimiz her zaman olduğu gibi bundan sonra da büyük bir kararlılık ve büyük bir azimle devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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Terör örgütlerine gözdağı: "Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."
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