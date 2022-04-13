2053 için ‘yol’ haritası hazır

Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında hazırlanan "Ulaştırma 2053 Vizyonu" raporunda Türkiye'nin gelecek 30 yılda hayata geçirilecek yol projeleri sıralanıyor. Rapora göre, Türkiye'de 2053'e kadar karayolu hizmet düzeyinin en üst seviyeye çıkarılarak "kesintisiz ve konforlu" ulaşımın tesis edilmesi, bölünmüş yol ağının 38 bin 60, otoyol ağının da 8 bin 325 kilometreye yükseltilmesi planlanıyor. Son 19 yılda Türkiye'de yapılan çalışmalar ve yatırımlarla bölünmüş yol ağı 6 bin 101 kilometreden 28 bin 647 kilometreye, otoyol ağı ise 1714 kilometreden 3 bin 633 kilometreye çıkarıldı. 2053 yılına kadar tamamlanması planlanan otoyollardan öne çıkanlar şunlar:- Aydın-Denizli Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hadımköy-Başakşehir Etabı, Kınalı-TekirdağÇanakkale- Savaştepe Otoyolu kapsamında Malkara-Çanakkale, Malkara-Kınalı, Çanakkale-Savaştepe etapları, Mersin-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu (Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi), Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, Antalya-Alanya Otoyolu, Sapanca- Afyonkarahisar Otoyolu, Samsun-Mersin Otoyolu, Trabzon-Habur Otoyolu, Afyon- Burdur Otoyolu, Alanya-Silifke Otoyolu, Delice-Samsun Otoyolu, Ankara-İzmir Otoyolu, Bozüyük-Afyonkarahisar Otoyolu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu (Kız Kalesi-Taşucu Kesimi), Denizli-Burdur-Antalya Otoyolu, Gerede- Merzifon-Bürgulak Otoyolu, Sivrihisar- Bursa Otoyolu, Şanlıurfa-Habur Otoyolu (Diyarbakır bağlantı yolu dahil). AA