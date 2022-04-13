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Giriş Tarihi: 13.4.2022

75 yaşındaki yolcuyu döven İETT şoförü tutuklandı

75 yaşındaki yolcuyu döven İETT şoförü tutuklandı
Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde ayakkabı boyacılığı yapan 75 yaşındaki Kadir Şahin, önceki akşam Esenler'deki evine gitmek için Fındıkzade durağından 33Y Eminönü-Yüzyıl otobüsüne bindi. Otobüs şoförünün aracın arkasına doğru ilerlemesini istemesi üzerine Şahin ile sürücü Alaaddin Maden arasında tartışma çıktı. Şoförün yumruklu saldırısına uğrayan yaşlı adam bayılırken, gözaltına alınan Alaaddin Maden, sevk edildiği İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce, "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi yaralama" suçundan tutuklandı. Barış SAVAŞ / SABAH
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75 yaşındaki yolcuyu döven İETT şoförü tutuklandı
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