Bakan Kurum tarih vererek duyurdu: TOKİ müjdesi vereceğiz!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN TÜRK canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Evet biz işimizle odaklanmaya çalışıyoruz. Doğrusunun da açıkçası bu olduğuna inanıyorum. O yüzden işimizle meşgul olmak, bizi de mutlu ediyor. Herhangi bir işle ilgili vatandaşımızın problemini çözdüğümüzde bu bizi çok mutlu ediyor. Yılda 1,5 milyon ülkemizde konut satışı olur.

Bunun yaklaşık yüzde 31'ini 1. ev konut satışları, kalanını da 2. el konutların el değiştirdiği bir satış görüyoruz. Bu satışları incelediğimizde arz-talep dengesine göre yüklenici firmalar konut yaparlar ve satış gerçekleştirirler. Geçtiğimiz yıllarda konut fazlalığı vardı, bir eleştiri söz konusuydu. Biz bunu Sayın Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanımızla konuşarak bir kampanya yaptık.