Başsavcılık ve Adli Tıp Kurumu’ndan Ferhan Yılmaz’ın ölümüne ilişkin iddialara yalanlama

Silivri L tipi cezaevinde mahkum olan Ferhan Yılmaz, 9 Nisan günü rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Tedavi altındayken 10 nisan günü hayatını kaybeden Ferhan Yılmaz'ın ölümü ile ilgili işkence iddiaları gündeme geldi.

Bu iddialara karşı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak barınan Ferhan Yılmaz isimli şahsın ölümü ile ilgili basında yer alan gerçeğe aykırı ve dezenformasyon amaçlı haberler nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ferhan Yılmaz'ın barındığı Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 09 Nisan tarihinde rahatsızlandığı ve Silivri Devlet Hastanesine sevk edildikten sonra 10 Nisan tarihinde yoğun bakımda tedavi edilmekteyken yaşamını yitirdiği olaya ilişkin Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma neticesinde müteveffanın teşhisi yakını Mehmet Emin Yılmaz'a yaptırıldıktan sonra Cumhuriyet Savcısı ve Doktor bilirkişisi ile yapılan ölü muayenesinde; müteveffanın bedeni üzerinde tıbbi müdahale sırasında oluşabilecek semptomlar dışında darp cebir, kesici delici alet, ateşli ateşsiz silah yarası, boğma, boğulma izine ait bulguya rastlanmamış olup müteveffa, kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. Olay üzerinde tüm şüphelerin aydınlatılabilmesi için kurumdan kamera kayıtları, tanık beyanları dosyaya delil olarak alınmış olup gönderilecek olan otopsi raporu ve toplanacak tüm sair deliller ile birlikte soruşturma titizlikle yürütülecek ve neticelendirilecektir" denildi.

Öte yandan Adli Tıp Kurumu Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda da, 10 Nisan gecesi kuruma gönderilen ve saat 23.00'te otopsisi yapılan Ferhan Yılmaz ile ilgili CHP Milletvekili Tanrıkulu tarafından "Adli Tıp Kurumu Ferhan Yılmaz'ın ailesinden otopsi raporunun 5 ay değil 2 ayda çıkması için açıkça rüşvet talep etmiş" şeklinde yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ferhan Yılmaz'ın otopsisiyle ilgili inceleme ve tetkiklerin devam ettiği ve tamamlandığında nihai raporun en kısa sürede Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Resmi bilirkişilik faaliyeti yürüten, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel saygınlığı ile bilinen kurumumuzun bu şekilde asılsız ve dayanaksız bir şekilde yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez. Adli Tıp Kurumu çalışanlarını zan altında bırakmaya yönelik bu tür mesnetsiz açıklamalar hakkında gerekli hukuki yollara müracaat edilecektir."