"CHP'li Belediyedeki yolsuzlukları hatırlattım akşam da bu olay oldu"

Yazar Ergün Poyraz, önceki gün saat 19.00 sıralarında, Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde bir grup tarafından darbedildi. Saldırganlar kaçarken, tekme ve yumduk darbeleriyle yaralanan Poyraz, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başında çatlak olan Poyraz, yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından saldırganların kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. İstanbul plakalı otomobilden yola çıkan polis, gece boyu yaptığı operasyonlarla bir inşaat firmasının sahibi Turan B., kardeşi Zana B. ve şoförü Vural Ç.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi dün gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kuşadası Belediyesi için usulsüzlük iddiasında bulunan gazeteci-yazar Ergun Poyraz'a darp!



'750 MİLYONLUK MICIR İHALESİ İÇİN DİLEKÇE VERDİM' 'O KADARLIK MICIRLA BURADAN AYA YOL YAPARSIN'



Şüphelilerin polisteki işlemleri sürerken, yoğun bakımdan çıkan Ergün Poyraz, Demirören Haber Ajansı muhabirine saldırı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Yazar Poyraz, 29 Mart'ta Kuşadası Belediyesi'nin 750 milyonluk TL'lik mıcır ihalesi için bilgi edinme formu verdiğini belirterek, "O kadarlık mıcırla buradan aya yol yaparsınız. İhalenin süresini de 300 gün olarak belirlemişler. Tabi 500 gün geçti ortada yarım kilo mıcır yok. Firmanın mıcır dökmediğini, bu konuda ne yapmak istediklerini sordum. 'Bu firma hiçbir şey yapmamasına rağmen halen neden ihale veriyorsunuz' diye de sordum. Önceki gün yine belediyeye bilgi isteme dilekçesi yolladım.



Firmanın sosyal medyasına girdiğiniz zaman 20 takipçisi var, birisi Ömer Günel. Belediyeye ait 4 milyon harcanan bir tesisi, bu firmaya 900 bin liraya satmışsınız. Bu nasıl alışveraiştir? 6 milyonluk başka bir ihale vermişsiniz. Bu ihaleyi verdiğiniz adreste folklor ekibi gözüküyor. Davutlar Mahallesi yolunu 21 milyona ihaleye vermişsiniz ama birkaçı dışında bütün araçlar belediyeye ait. 2021 yılınd kitap günleri için 300 bin lira harcandığı faaliyet raporunda var. 'Kitap günlerini ben yaptım' dedim. Güvercin Festivali için 1 milyon 600 bin lira harcanmış. Ama bunu parasını Özlem Çerçioğlu verdi. Sonra, 'Festival için kasadan bir kuruş para çıkmadı' diye açıklama yaptınız. O zaman bu parayı nereye harcadın. 'Dilencilerin şehir dışına çıkarılması için 1 milyon 800 bin lira para harcadık' demişsiniz, 'Bu dilencileri tatile mi yolladınız' dedim. Hawaii'ye tatile yollasan bu kadar para harcanmaz. Güvercin masaya (Belediyede şikayetlerin yapıldığı birim) gelen dilekçelerin ilgili yere ulaştırılması için 2 milyon yazmışlar. İlgili yerler üst katlarda, asansörle çıkıp verecekler.' 2 milyon harcama nereden çıktı' dedim. Bunun dışında birçok yolsuzlukları var. Bunları hatırlattım akşam da bu olay oldu" dedi.



'BELEDİYEYE VERDİĞİM İKİ DİLEKÇE GÖZALTINA ALINAN FİRMA YETKİLİLERİNİN EVİNDE ÇIKTI'



Kuşadası Belediyesi ile ilgili iddialarını sürdüren Poyraz, belediye verdiği iki dilekçenin de gözaltına alınan firma yetkililerinin evinden çıktığını belirterek, şöyle devam etti:



"Belediye Başkanı yaptığı açıklamada şirket sahibini tanımadığını söylüyor. 15 ihale verdiğin şirket sahibini nasıl tanımazsın? Araç ihale yolsuzluğu çok büyük.