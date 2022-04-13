Dilara’dan hayata ilk adım

Dilara Şahin lösemi hastasıydı. 27 Aralık'ta teşhis konulduktan bir hafta sonra durumu kötüleşti. Komaya girdi. Hollandalı doktorlar, 'Fişini çekeceğiz, artık yapacak bir şey yok' dedi. Umutları tükenen baba Oğuz Şahin, A Haber ekranlarından yardım istedi. Başkan Erdoğan ise ailenin yardım feryadına kulak verdi. Dilara, tedavi için Türkiye'ye getirildi.Tedavisi önce İstanbul Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne, ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Dilara, 3.5 aylık tedavisinin büyük bir bölümünü yoğun bakımda ECMO cihazına bağlı olarak geçirdi. ECMO cihazı, hayatı tehdit eden kalp ve akciğer yetmezliği durumlarında, bu organların görevini üstlenen bir makine. Ancak Dilara, bu makineden çıkıp hayata yeniden 'merhaba' dedi. Yoğun bakımdan da geçtiğimiz haftalarda çıkarılıp servise alındı. Burada da tedavisi iyiye giden Dilara, ayağa kalkmayı başardı. Tedavi süresince sesi dahi çıkmayan Dilara'nın ilk sözü 'Anne' oldu. Baba Oğuz Şahin "Kızımı Hollanda'da ölüme terk ettiler. Ama Türkiye'de Türk doktorlar kızımı yeniden ayağa kaldırdı. Fizik tedavi de görüyor. Hollanda'dan ilk geldiğinde ellerini, kollarını bile oynatamıyordu. Düzenli olarak fizik tedavi yaptırıyorlar. Şu anda ilk adımlarını atabiliyor. Yavaş yavaş da olsa adımlarını sıralıyor. Yakın zamanda yürüyecek inşallah. Kızımızı böyle görmek bizi çok mutlu ediyor. Ama önümüzde zorlu tedavi süreçleri var. İnşallah doktorlarımızın gayreti, insanlarımızın duasıyla atlatacağız. Herkesten bu razaman günü dua bekliyoruz, bütün hastalar ve Dilara kızımız için" dedi.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve eşinin Dilara'yı ziyarete geldiklerini söyleyen baba Oğuz Şahin "Halimizi hatırımızı soran herkese teşekkür ederim" diye konuştu.