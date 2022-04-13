İETT 2021 Faaliyet Raporu 126 ret 82 kabul oyuyla onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Nisan ayı 3'üncü oturumu Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında toplanan meclis oturumunda İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü 2021 yılı Faaliyet Raporu onaya sunuldu.

İETT Genel Müdürü Genel Müdürü Alper Bilgili kurum giderleriyle gelirlerinin toplamda 3 milyar 453 milyon 140 bin 979 TL olarak aktarıldı.





ELEKTRONİK ALET ALIMLARI ARTTI

Bilgili'nin ardından partiler grupları adına İETT üzerine konuşmalarını gerçekleştirdi. Oturumda söz alan İBB Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, "2020 yılı faaliyet raporu ile 2021 yılı faaliyet raporunu kıyasladığımızda aradan geçen 1 yılda kurum 500 tane masaüstü bilgisayar (toplam bin 720 bilgisayar), 210 dizüstü bilgisayar (toplam 430 laptop), 87 tane projeksiyon (toplam 98 projeksiyon cihazı), 8 tane faks (toplam 16 faks), 33 tane fotoğraf makinesi (toplam 38 fotoğraf makinası), 810 tane kamera (toplam 868 kamera),- 34 tane televizyon (toplam 70 televizyon) aldığını gördük. Bir kurum 1 yılda bu kadar teknolojik ürünü neden alır? 1 yıl önce, 2 yıl önce bu faks makinaları, televizyonlar yokken İETT otobüsleri yürümüyor muydu? Anlamak mümkün değil. Bu yıl ki rapordan anlıyoruz ki özel ulaşımı denetleyemeyecekleri anlaşılınca özel ulaşım ve denetleme dairesi kapatılmış. Zaten İBB de ulaşım esnafının paralarını yatırmıyor" dedi.

İETT'DE BÜTÇE FAZLASINDAN BÜTÇE AÇIĞINA DOĞRU

Özdemir İETT'nin 2019 yılında 400 milyon TL bütçe fazlası verirken 2020, 2021 yıllarında 750 milyon TL bütçe açığı verdiğini belirtti. Özdemir, "2019 yılında gelir ve gider gerçekleşmeleri arasındaki denge artı 400 milyon TL idi. Gelir 2 milyar 560 milyon TL, gider 2 milyar 160 milyon TL. 2020 yılında gelir ve gider gerçekleşmeleri arasındaki denge eksi 150 milyon TL. Gelir 2 milyar 270 milyon TL, gider 2 milyar 420 milyon TL. 2021 yılında ise gelir ve gider gerçekleşmeleri arasındaki denge eksi 750 milyon TL. Gelir 2 milyar 700 milyon TL, gider 3 milyar 450 milyon TL. Gelir ve gider gerçekleşmesi arasındaki denge 3 yılda artı 400 milyon TL'den 750 milyon TL'ye gerileyerek 1 milyar 150 milyon TL tutarında kötüleşmiştir" diye konuştu.

BİLANÇO KAR EDERKEN ZARAR ETMEYE BAŞLADI

Özdemir bilançoda da benzer bir ekonomik durumun yaşandığını, 2019 yılında dönem faaliyet sonucunda artı 147 milyon TL olan rakamın 2020 yılında dönem faaliyet sonucu eksi 450 milyon TL zarara döndüğünün belirtildiğini aktardı. 2021 yılında ise faaliyet sonucu eksi 1 milyar 200 milyon TL zarar olduğunu ifade etti. Özdemir, "2019'da Bilançoda dönem net karı verirken, 2021 yılında 2019'da ki dönem net karın neredeyse 10 misli oranında dönem net zararın verildiğini üzülerek görmekteyiz. İETT, tüm bu kötü mali yönetim uygulamaları sırasında bankalardan da 300 milyon TL'ye yakın kredi kullanarak, yılda 22 milyon TL faiz öder duruma düşmüştür. Bu rakam 2019 yılında sadece 1 milyon TL'ydi. 2021 yılı 22 katı yani 22 milyar oldu" ifadelerine yer verdi.

FAALİYET RAPORU 92 KABUL 126 RET OYU ALDI

Yapılan oylamada 92 kabul 126 ret oyu verildi. Toplam 217 oy kullanıldı. Ancak ret oyları 5393 sayılı belediye kanunun 26'ncı maddesinin 4'üncü fıkrasında belirtilen 4'te 3 oranında nisap miktarı sağlayamadığı için hukuken İETT Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı Faaliyet Raporu onaylandı.