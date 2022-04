İş adamı Akat’a uyuşturucu davası: 135 yıl hapsi isteniyor

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu iş insanı Ali Osman Akat, "30 yıldan fazladır ticaret yapıyorum. 350 kişi istihdam ediyorum. Son 10 yıldır 100 bin dolardan fazla ihracat yaparak döviz geliri sağladım. Herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde benzeri eşyaların yurtdışından ithalat ya da ihracatına yardımcı olmadım" diyerek suçlamaları reddetti. Kargo siparişini yapan Ali Osman Akat'ın şirketinde Dış Ticaret Genel Koordinatörü olan şüpheli Tevfik Akan Atak ise "Demir cevheri numunesi olarak sipariş ettim. Uyuşturucu madde ithal etmedim" dediğine yer verildi.

ULUSLAR ARASI KARGO TRAFİĞİ ELE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, göndericisi Carlos Aguilar Calle olan Bogota (Kolombiya) - Panama City(Panama) - Cinninati (ABD) - Leipzeig (Almanya) rotasını izleyerek İstanbul'da Süleyman Yekenkunrul olan, içinde ticari değeri olmayan maden örnekleri olduğu belirtilen 67.4 kiloluk kargonun Leipzeig Havalimanında Alman gümrük görevlilerince 20 Kasım 2021'de yapılan kontrollerde şüpheli olarak değerlendirildiği kaydedildi. İncelemede gönderinin net ağırlğıının 62 kilo olduğu ve siyah kokain olduğu, kokainin maskelenmiş olduğu tespit edildi. Alman Federal Cumhuriyeti Gümrük İrtibat Bürosu görevlileri kargo firmasında yaptıkları araştırmada, aynı gönderici adresi tarafından başka bir gönderinin daha olduğunu belirledi. Leipzeig Havalimanında bulunan 48.4 kiloluk diğer iki kolinin içinde tespit edilen toz maddenin de birinci gönderideki karışım ile aynı olduğu ve hızlı test kitiyle kokain uyarısı alındığı kaydedildi. Kriminal dairece yapılan incelemede de her iki kargodaki toz maddelerin "kokain hidroklorür" olduğu ve yüzde 30.5 kokain içerdiği tespit edildi.





JANDARMADAN KONTROLLÜ TESLİMAT OPERASYONU

Alman Gümrük Bürosu ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü arasındaki görüşmeler sonucunda kontrollü teslimat yapıldığı kaydedildi. Şüpheli gönderiler, 7 Aralık 2021'de Almanya Gümrük Bürosundan teslim alınarak İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğüne getirildi. Ankara'daki Kriminal Laboratuarda yapılan iki kargo gönderisindeki numunelerin kokain içerdiği 13 Aralık 2021'de saptandı. unun üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı talebiyle kargodaki toz haldeki uyuşturucu madde aynı renkte kumla değiştirildi. Gönderilerin alıcıları tarafından yapılacak kargo takip sorgulaması esnasında Almanya Gümrük yetkilileriyle iletişime geçilerek takip ekranına "gönderi yanlış tesiste, teslimat için doğru tesise gönderilecek" notu girildi. Jandarma İl Komutanlığı ekipleri 15 Aralık 2021'de kargo görevlisi kılığına girerek Tevfik Akan Atak tarafından verilen Sarıyer, Maslak'taki adrese gidilerek operasyon yapıldı. Ofiste Süleyman Yekenkunrul imza atarak teslim alması üzerine kontrol altına alındı. Prufier İç ve Dış Ticaret Ltd. Şirketi unvanlı firma ofisinde narkotik dedektör köpeği Demon ile arama yapıldı ve muhtelif kozmetik eşyalar bulunarak uyuşturucu tespit cihazı ile yapılan kontrollerde yasa dışı herhangi bir tespit yapılamadı. Eş zamanlı operasyonda, şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı.

Gözaltına alınan iş insanı Ali Osman Akat ifadesinde kozmetik alanında faaliyet gösterdiğini belirterek Lactone Holding A.Ş, Lactone Kozmetik A.Ş başta olmak üzere Tis San. Ve Dış tic. Ltd. Şirketinin yüzde yüzünün kendisine ait olduğunu belirtti. Ali Osman Akat, 10 yıldır tanıdığı şüpheli Tevfik Akan Atak'a 26 Kasım 2021 tarihinden itibaren sınırlı imza yetkisi verildiğini, 6-7 senedir kendi şirketinde Dış Ticaret Genel Koordinatörü olduğunu, kendisine şirket hattı verdiklerini, ancak Tevfik'in hattını değiştirmek istemediği için kendi telefon numarasını devrederek iletişim giderlerinin resmileştiğini söyledi. Akat, Ossey Kozmetik San. ve Dış Tic. Ltd. Şirketinin kuruluşunu şöyle anlattı: "Yanımda çalışan Tevfik bana Ukraynalı birisi ile evleneceğini, evleneceği kişi ile Ukrayna'da ticaret yapmak istediğini belirtti. Hatta orada kozmetik alanında bir mağaza kurup Ukrayna'ya ihracat yapıp devletin ihracata yönelik teşviklerinden faydalanmak istediğini söyledi. Bana 'Şu an sizin yanınızda çalışıyorum. Böyle bir firma açmam etik olarak doğru olup olmadığını' sorduğunda ben de 'Hayır neden etik olmasın' dedim. 'Hatta sana 12000 usd'lık konsinye ürün vereyim kazandıkça bana geri ödersin' dedim. Daha sonra Tevfik Akan Atak bu firmayı kurdu. Bizim firma ile çok fazla ticari ilişkisi bulunmamaktadır. Geçmişte olduğunu duymuştum ancak çok fazla umursamamıştım. Prufier iç ve dış tic. ltd. şti unvanlı firmayı biliyorum. Süleyman Bey'in firması olduğunu biliyordum. Tevfik Akan Atak'ın ortak olduğunu bilmiyordum."

"GÖNDERİLERDEN BİLGİM YOK"

Şüpheli Süleyman Yekenkunrul ile 2-3 yıldır ticaret yaptığını, son bir yıldır herhangi bir ticari faaliyetinin olmadığını ve yaklaşık 100 bin TL civarında alacağı bulunduğunu söyleyen Akat, "Herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde benzeri eşyaların yurtdışından ithalat ya da ihracatına yardımcı olmadım. Şirketlerim üzerimden yıllardır ihracat yapmaktayım. İhraç ettiğim mallar bazen gümrükte incelemeye tabi tutulmaktadır. En son bir ay önce Irak'a ihraç ettiğim ürünler Gürbulak Gümrük Müdürlüğünde takılmıştır. Bu işlemlerle ilgili hem Gümrük Müdürlüğüne, hem Ticaret Bakanlığına, hem de idare mahkemesine yasal müracaatlar yapılmıştır. Tevfik Akan'a talimatlarım normal ticari olaylarla ilgilidir. Uyuşturucu ile ilgili olarak hiçbir bir talimatım bulunmamaktadır. Uyuşturucu taşımanın ve kullanmanın suç olduğunu biliyorum fakat bahse konu gönderiler hakkında hiçbir bilgim yoktur. Herhangi bir adli tahkikat geçirmedim. 30 yıldan fazladır ticaret yapıyorum. 350 kişi istihdam ediyorum. Son 10 yıldır 100 bin dolardan fazla ihracat yaparak döviz geliri sağladım. 3 sene önce kozmetik sebebiyle ihracatta dokuzuncu, 2021 yılında da üçüncü oldum. Sayın Bakanımız Mehmet Muş tarafından plaket ile ödüllendirildim. Çok fazla sayıda ödül ve plaket sahibiyim. Amerikan Ticaret Odası Türkiye Genel Başkanlığı görevinin beş yıl yerine getirdim. Söz konusu olay herhangi bir bilgim yoktur." şeklinde konuştu.

İDDİANAMEDE DEMİRTOZU DETAYI

İddianamede, şüpheliler Tevfik Akan Atak ve Ali Osman Akat'ın bulunduğu firmaların kozmetik alanında faaliyette bulunduğu ancak şüpheli gönderi olan ve gümrük beyanlarında demir tozu olarak geçen maddenin kollukça yapılan saha araştırmasında kozmetik alanında kullanımına dair bilgi bulunamadığı, firmanın iştigal alanı dışında bir madde ithal edilmeye çalışıldığı ve bu maddenin içeriğine kokain karıştırıldığının kriminal raporunda sabit olduğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Ali Osman Akat'ın cep telefonu üzerinde yapılan ön incelemede Tevfik Akan Atak'a farklı gümrük işlemlerinde sürekli talimatlar geçtiği, "bu nedenle suça konu olayda da Tevfik Akan'ın Ali Osman Akat'tan talimat almadan bu olayı gerçekleştiremeyeceğinin değerlendirildiği zira ele geçirilen uyuşturucu maddenin miktar ve değer olarak çok yüksek olduğu" vurgulandı.

135 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede, el konulan uyuşturucu olduğu düşünülen brüt ağırlığı 110,8 kilo gelen koyu kahverengi renkte demir tozu ile karışık halde bulunan numunelerde kokaine rastlandığı vurgulanarak şüphelilerin suç tarihinde ele geçirilen uyuşturucu maddeleri yurt dışından ülkemize sokarak suç işledikleri kaydedildi. Şüphelilerden Ali Osman Akat, itiraz üzerine 6 Ocak 2022'de tutuklanırken, şüpheliler Tevfik Akan Atak ve Süleyman Yekenkunrul ise 17 Aralık 2021'de tutuklandı. Şüpheliler Ali Osman Akat, Tevfik Akan Atak , Süleyman Yekenkunrul, Ali Karataş, Sarra Chouıekh ve Mustafa Güldiken hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthalatı Yapmak" suçundan 90 yıldan 135 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.