Kobani katliamına ikinci dalga operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 yıllık mali verilerin incelenmesi sonucu 6-8 Ekim Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 91 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Gözaltı kararı verilenler arasında PKK elebaşlarında Murat Karayılan ile HDP'li eski Belediye Başkanvekilleri, eski Belediye Başkan Yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski belediye meclis üyelerinin de bulunduğu öğrenildi. 13 ilde şafak vakti yapılan operasyonda 46 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ekonomik yapılanmasında yer aldıkları, örgüt adına kara para akladıkları ve PKK terör örgütü mali alan yöneticisi Murat Karayılan'ın talimatıyla hareket edip Kobani olaylarını finanse ettikleri belirlendi.