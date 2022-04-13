Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Bakan Koca güzel haberi duyurdu! İnsülin Türkiye'de üretilecek...
Giriş Tarihi: 13.4.2022 23:25 Son Güncelleme: 13.4.2022 23:43

Son dakika | Bakan Koca güzel haberi duyurdu! İnsülin Türkiye'de üretilecek...

Son dakika | Bakan Koca güzel haberi duyurdu! İnsülin Türkiye’de üretilecek...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında güzezl haberi duyurdu. "Kronik bir hastalık olan Diyabette hayati öneme sahip İnsülin’in yerli üretimi için harekete geçtik." diyen Bakan Koca, Kendi Covid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra İnsülin’in yerlileşmesinde!" dedi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel haberi duyurdu. Kronik bir hastalık olan Diyabette hayati öneme sahip İnsülin için harekete geçildiğini duyuran Bakan Koca Kendi Covid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra İnsülin'in yerlileşmesinde!" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde;

İNSÜLİN TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK! Kronik bir hastalık olan Diyabette hayati öneme sahip İnsülin'in yerli üretimi için harekete geçtik. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu firmalara çağrıda bulundu. Kendi Covid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra İnsülin'in yerlileşmesinde!

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Son dakika | Bakan Koca güzel haberi duyurdu! İnsülin Türkiye'de üretilecek...
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