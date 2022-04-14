Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: “40 saat oldu, hâlâ kimseden ses yok!”

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde HDP milletvekili Musa Piroğlu, Türk polisine hakaret etmiş, polis memuru ise "Bana şerefsiz diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim" cevabını vermişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise dün o anların videosunu sosyal medyadan paylaşarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcılarına seslenmişti.
BAKAN SOYLU, "BUNU DA MI BÜYÜKELÇİYE SORACAKSINIZ?" DEMİŞTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'li Musa Piroğlu'nun polise, 'Şerefsiz' şeklindeki hakaretine sessiz kalması sonrasında Kılıçdaroğlu ve yardımcıları hakkında sosyal medyadan şunları yazmıştı: "Polis istismarına da soyunan Kılıçdaroğlu için her söz, bir öğün. Terörist Ecevit Piroğlu'nun abisi HDP Mv Musa Piroğlu Türk Polisi'ne "şerefsiz" dedi. Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP'li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?"
"40 SAAT OLDU, HÂLÂ KİMSEDEN SES YOK! BEKLİYORUZ!"
Bakan Soylu dünkü açıklamasının ardından bugün sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu ve yardımcılarına hitap ederek "HDP Milletvekili Musa Piroğlu'nun Polisimize hakaret ettiği video kamuoyuna düşeli yaklaşık 40 saat oldu. 𝐇𝐚𝐥𝐚 𝐤𝐢𝐦𝐬𝐞𝐝𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐬 𝐲𝐨𝐤. Polis istismarı yapıp da, ortağınız HDP'li vekil Polise hakaret edince başını kuma gömmek yok. 𝐁𝐞𝐤𝐥𝐢𝐲𝐨𝐫𝐮𝐳..." dedi.