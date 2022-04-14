Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: “40 saat oldu, hâlâ kimseden ses yok!”

BAKAN SOYLU, "BUNU DA MI BÜYÜKELÇİYE SORACAKSINIZ?" DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'li Musa Piroğlu'nun polise, 'Şerefsiz' şeklindeki hakaretine sessiz kalması sonrasında Kılıçdaroğlu ve yardımcıları hakkında sosyal medyadan şunları yazmıştı: "Polis istismarına da soyunan Kılıçdaroğlu için her söz, bir öğün. Terörist Ecevit Piroğlu'nun abisi HDP Mv Musa Piroğlu Türk Polisi'ne "şerefsiz" dedi. Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP'li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?"