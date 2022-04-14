CHP’li 77 belediyenin sadece 19’unda kadın konukevi var

İçişleri Bakanlığı kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında önemli bir adım atarken nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelere kadın konukevi yapılmasına ilişkin yazı gönderdi. Yazıda, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı" genelgesi hatırlatıldı. Belediye kanununda 100 bin üzeri nüfuslu belediyelerin kadın ve çocuklar için konukevi açma hükmüne işaret edilerek gerekli çalışmanın yürütülmesi istendi. Kadına yönelik şiddetle mücadelede konukevlerinin etkisi vurgulandı.
CHP'Lİ BELEDİYELERDE BİRÇOĞUNDA YOK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da Turgutlu Belediyesi'nin toplu açılış töreninde "Belediye başkanlarından bir isteğim daha var, bütün belediye başkanlarımızın kadın konuk sığınma evini yapması lazım. Gece yarısı kadın kavga etti, kadın nereye gidecek? Kadın konuk sığınma evine" diyerek CHP'li belediyelere talimat verdi. Türkiye genelinde nüfusu 100 binin üzerinde 77 CHP'li belediye mevcut.
Bunlardan; 11'i büyükşehir belediyesi, 4'ü il belediyesi, 60'ı büyükşehir ilçe belediyesi, 2'si ilçe belediyesi yer alıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun talimatını yerine getirmedikleri bir kez daha görüldü. Bu belediyelerin sadece 19'unda kadın konuk evi varken yüzde 80'inde olmadığı ortaya çıktı. 2019 seçim döneminden bugüne kadar sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni bir Kadın Konukevi açtığı belirlendi.
İMAMOĞLU AÇTIK DEDİ
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 Mart 2021 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, "Yerel Eşitlik Eylem Planı Protokolü" ile "Osmanlı İstanbul'unda Kadın" ve "Cumhuriyet İstanbul'unda Kadın" kitapları için düzenlenen tanıtım toplantısında kadına yönelik destek paketlerinin süreceğini söyleyerek "Özellikle de şiddete uğrayan kadınlara sosyal destek sunmakta kararlıyız. Tabi, umarım ki, bu şehirde ve bu ülkede ne kadına şiddet konuşulsun ne de şiddete uğrayan kadınların geçici barınmalarını sağlayan merkezlere ihtiyaç duyulsun ama var. Açtık, ihtiyaç oldukça da açmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. 2019 seçim döneminden bugüne kadar İmamoğlu'nun bu yönde bir adım atmadığı ve kadın konuk evi açmadığı görüldü. İstanbul'da bulunan konukevleri; Ataşehir Belediyesi Kadın Konukevi, Kartal Belediyesi Kadın Konukevi, Kadıköy Belediyesi Kadın Konukevi, Küçükçekmece Belediyesi Kadın Konukevini hizmet verdiği ortaya çıktı.
YAVAŞ "KADINLARIN YANINDA OLACAĞIZ"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların her alanda yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunduğu görüldü. 2019 yılında seçilen Yavaş, paylaşımın aksine kadın konukevlerini noktasında herhangi bir adım atmadığı ortaya çıktı. Ankara'da bulunan kadın konukevleri; Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Konukevi, Çankaya Belediyesi Kadın Konukevi, Yenimahalle Belediyesi Kadın Konukevi olduğu görüldü.