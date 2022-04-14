CHP’li 77 belediyenin sadece 19’unda kadın konukevi var

İMAMOĞLU AÇTIK DEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 Mart 2021 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, "Yerel Eşitlik Eylem Planı Protokolü" ile "Osmanlı İstanbul'unda Kadın" ve "Cumhuriyet İstanbul'unda Kadın" kitapları için düzenlenen tanıtım toplantısında kadına yönelik destek paketlerinin süreceğini söyleyerek "Özellikle de şiddete uğrayan kadınlara sosyal destek sunmakta kararlıyız. Tabi, umarım ki, bu şehirde ve bu ülkede ne kadına şiddet konuşulsun ne de şiddete uğrayan kadınların geçici barınmalarını sağlayan merkezlere ihtiyaç duyulsun ama var. Açtık, ihtiyaç oldukça da açmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. 2019 seçim döneminden bugüne kadar İmamoğlu'nun bu yönde bir adım atmadığı ve kadın konuk evi açmadığı görüldü. İstanbul'da bulunan konukevleri; Ataşehir Belediyesi Kadın Konukevi, Kartal Belediyesi Kadın Konukevi, Kadıköy Belediyesi Kadın Konukevi, Küçükçekmece Belediyesi Kadın Konukevini hizmet verdiği ortaya çıktı.

YAVAŞ "KADINLARIN YANINDA OLACAĞIZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların her alanda yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunduğu görüldü. 2019 yılında seçilen Yavaş, paylaşımın aksine kadın konukevlerini noktasında herhangi bir adım atmadığı ortaya çıktı. Ankara'da bulunan kadın konukevleri; Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Konukevi, Çankaya Belediyesi Kadın Konukevi, Yenimahalle Belediyesi Kadın Konukevi olduğu görüldü.