HAYKADER’den Bakan Murat Kurum’a destek: “Sayın Bakan’ın sözlerinin çarpıtılması kabul edilemez"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmalara bugün değinerek sokak hayvanları hakkında bir açıklama yaptı. Bakan Kurum açıklamasında "Biz bir genelge yayınladık. Genelgede sokakta tehlike arz etmeyen hayvanlarımızla alakalı belediyelerimiz bu hayvanlarımızla ilgili nerede tespit ettiyse bu hayvanlarımızı alacaklar ve ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Bakımları yapılan hayvanları aldıkları yere bırakacaklar. Bu hayvanların sokakta olmasının hiçbir zararı yok. İkincisi tehlike arz eden hayvanlar ise insanların kalabalık olduğu yerlerde tasmasız ve maskesiz dolaşmayacaklar. Bizim hiçbir hayvanla hiçbir canlıyla sorunumuz yok" ifadelerini kullandı.

HAYKADER'DEN BAKAN MURAT KURUM'A DESTEK

Hayvan Yaşamına Katkı ve Koruma Derneği (HAYKADER) Bakan Kurum'un sokak hayvanlarıyla ilgili sözlerinin çarpıtılmasına tepki göstererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak hayvanlarıyla ilgili sözleriyle Bakan Kurum'un sözlerinin ters düşmediğinin altını çizdi. HAYKADER, "Sayın Bakan'ın sözlerinin çarpıtılması kabul edilemez" dedi. Ayrıca HAYKADER, Bakan Kurum'un "Tehlike arz etmeyen hayvanların sokakta olmasının hiçbir zararı yok" ifadelerine destek açıklaması yayınladı.

İŞTE O AÇIKLAMA: "HER CANLININ YAŞAMA HAKKI KUTSALDIR"

HAYKADER Başkanı Arzu Erdoğral ise Bakan Kurum'a destek olduklarını açıklayarak şu açıklamayı yayınladı: "Allah hayvanları barınaklarda yaşasın diye yaratmadı. Her canlının yaşama hakkı kutsaldır. Sayın Bakan özellikle tehlike arz etmeyen vurgusu yaparak sokakta hayvanların yaşamasının bir sakıncası olmadığını belirtti. Dernek olarak memnuniyetle desteklediğimiz bu açıklamanın bağlamından koparılarak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla ters düştüğü gibi bir algı oluşturmaya çalışılmasının kasıtlı bir hayvan düşmanlığının göstergesi olduğunu belirtmek isteriz. Elbette bizler de her zaman insanlara bir zarar gelmemesi için tehlike oluşturabilecek hayvan türlerinin tasmasız ve maskesiz dolaşmaması konusunda hem fikiriz ve özellikle bu konuda hayvan sahiplerinin duyarsızlığını eleştiriyoruz. Ama Sayın Bakan özellikle belirtmişken bu açıklamasının çarpıtılmasını asla doğru bulmuyoruz. Bakan Kurum'a yapmış olduğu bu insani açıklamadan dolayı HAYKADER olarak teşekkür ediyoruz. Kimseye zarar vermeyen, bakımları yapılan canların sokakta yaşamasına karşı çıkılması anlayışının da hiçbir gerekçesinin insanlık adına bir karşılığının olmadığını belirtmek isteriz."