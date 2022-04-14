İzmir’de ulaşım zamları yargıya taşındı

Ulaştırma Bakanlığından sonra dün de Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 20 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe giren toplu ulaşım zammını yargıya taşıdı. Dava sonrasında İzmir Adliyesi önünde Vatan Partisi adına İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz açıklama yaptı. Açıklama sırasında partililer üzerinde "Başka bir soygun mümkün", "Adı Soyer Halkı Soyar" yazılı dövizlerle tepki gösterdi.

Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Cengiz açıklamasında, alınan zam kararının hukuksuz olduğunu vurgulayarak, "Toplu ulaşım ücret tarifelerine yapılan zam enflasyonun da üzerindedir. Bir önceki zam tarihi olan 31 Aralık 2021'den itibaren hesaplanan enflasyon %22,81'dir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Enflasyon Hesaplama programı incelendiğinde; Örneğin 31 Aralık 2021'de 4,7 TL (tam biniş ücreti); enflasyon hesaplayıcı uyarınca şu anki ücret olan 6,50 TL değil 5,77 TL ya da 31 Aralık 2021'de 1,64 TL (öğrenci biniş ücreti) 2,20 TL değil 2,01 TL olmalıydı. Ancak İzmirlinin soyulması anlamına gelen enflasyon üstü bir zam uygulanıyor" dedi.

'İZMİRLİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR'

Cengiz, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e ve diğer yöneticilere soruyoruz: Ulaşım Koordinasyon Merkezi, hangi hakla bu hukuksuz girişime imza atıyor? Siz İzmir halkının cebine her ay daha fazlasını almak üzere el atmak için mi o görevleri aldınız? Kafanıza göre raporsuz, hesapsız, kitapsız, hukuksuz, otomatiğe bağlanmış zam belirleme yetkisini kimden alıyorsunuz?" sorularını sorarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kafasına göre zam uyguladığını belirtti.

İZMİRLİNİN YANINDAYIZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen hukuksuz zamlara karşı Vatan Partisi'nin her zaman İzmirlinin yanında olacağını belirten Cengiz; "Bugün Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı olarak, öncelikle yürütmeyi durdurma istemiyle bu hukuksuz uygulamaların iptaline ilişkin davamızı açtık. Türk yargısına güveniyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu hukuksuz, hesapsız, kitapsız, teknik raporsuz zam uygulamaları derhal sonlandırılmalıdır. Toplu ulaşım ücret tarifeleri hukuka uygun, bilimsel teknik raporların hazırlanmasıyla ve kamu yararı gözetilerek belirlenmelidir. Vatan Partisi olarak bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz. İzmirli sahipsiz değildir. Görevlerimizin başındayız. Halkımızı soydurmayacağız." Diye konuştu.

ÜFE'YE ENDEKSLEDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ocak ayından bu yana otobüs, metro, vapur, tramvay, İZBAN gibi toplu ulaşım araçları biniş ücretlerine yüzde 80 civarında zam yapmış son olarak UKOME kararı ile ulaşım ücret tarifesini TÜİK tarafından her ay açıklanan Üretici Fiyat Endeksine bağlamıştı. Bunun sonucu olarak da yapılan zamlara ek olarak Nisan ayı başında ÜFE oranında ulaşım ücretlerine ilave zam gelmişti