Kahraman mehmetçikle sınırda iftar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, iftarını terörle mücadele operasyonlarında önemli başarılar sağlayan 3. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki kahraman Mehmetçikle birlikte yaptı. Birliğe gelişinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, iftar için erbaş-er yemekhanesine geçti. Yemekhaneye girişinde Mehmetçiği selamlayan Başkan Erdoğan, okunan duanın ardından askerlerle birlikte karavanadan yemek yiyerek iftarını yaptı. Erdoğan, yaptığı konuşmada ise şu mesajları verdi:Sizlerin nezdinde vatanın korunması görevini emanet ettiğimiz kahraman Mehmetçiklerimizin her birinin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Tarih kitapları bizi asker millet olarak tarif eder.Askerliğin sadece silah değil, asıl yürek işi olduğunu diğer toplumlarla kendi insanımızı karşılaştırarak rahatça görebiliriz. Bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. İşte bu birliğiniz, beraberliğiniz bu ülkede terörle mücadelede bizleri zafere taşıdı. Zaferimiz, zaferlerimiz daim olsun.Suriye'den Libya'ya Irak'tan Karabağ'a Akdeniz'den Ege'ye kadar pek çok yerde kara, hava ve deniz unsurlarımızla destanlar yazarak elde ettiğimiz bu başarılarla gurur duyuyoruz. Tabi bu noktaya öyle kolay gelmedik. Bir süredir darbelerin ve vesayetin gölgesi altında gerçek potansiyelini ortaya koymakta zorlanan bir ordumuz vardı. Özellikle 15 Temmuz'un ardından gerçekleştirilen reformlar sonrasında TSK'nın yeniden tarihteki o şanlı, şerefli, heybetli görünümüne ve ruhuna kavuştuğunu görüyoruz.Öte yandan Mehmetçiğe yapılan sürpriz ziyaretin büyük bir hassasiyetle planlandığı öğrenildi. Ziyaret sırasında Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı forsu yer alan mont ve üzerinde "Cumhurbaşkanı" yazan şapka takması dikkati çekti. İftar sonrası birliğin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Başkan Erdoğan daha sonra Bakan Akar ve TSK komuta kademesi ile ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Vatandaşlar, İpek Yolu Caddesi'ndeki bir pastaneyi ziyaret eden Erdoğan'ı karşılarında görünce şaşkınlık yaşadı. Pastanedeki vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, 4 aylık Yağız Efe isimli bebeği de kucağına alarak sevdi. Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Erdoğan ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Rabbim her askerimizden razı olsun, her birini esirgesin, girdikleri her mücadelede onları muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı.