Kuşadası Belediyesi’nde milyonluk vurgun iddiası! O yolsuzluklar tek tek sıralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi son günlerde yolsuzluk iddiaları ile çalkalanıyor. Belediye'nin ihale ettiği birçok işte milyonlarca liranın buhar olduğu iddia ediliyor. Peki bu yolsuzluklar nasıl yapıldı. A Haber muhabiri Sefer Ayça konuyla ilgili Kuşadası'ndan çok önemli bilgiler aktardı.

Peki neymiş bu ihaleler?

Mıcır ihalesinin süresi 300 gün olarak belirlenmiş ancak üzerinden 500 gün geçmiş. Buradaki yetkililerle görüştüğümüzde yarım kilo dahi mıcır olmadığı ortaya çıktı. Bu ihaleyi alan firmanın şartları yerine getirmemesine rağmen bu ihalenin neden bu firmaya verildiği sorusu ortaya çıkıyor.