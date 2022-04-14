Rekora koşuyorsun suyumuzu ucuzlat

SABAH, büyükşehir belediyelerinin suya yaptıkları zamları araştırdı. Buna göre Türkiye'de suyun en pahalı olduğu yer Antalya. Suyun metreküp fiyatının 13.59 TL olduğu Tekirdağ ise en pahalı ikinci il durumunda. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın tepkisine rağmen pahalı su tarifesinden geri adım atmadı. Vatandaşlar ise çareyi ilgili kurum ve kuruluşlara şikâyet dilekçeleri vermekte buldu.Vatandaşın canını yakan pahalı su konusunu yakından takip ettiklerini belirten AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, TESKİ tarafından tüm Tekirdağlılara büyük bir haksızlık yapıldığını dile getirdi. Özcan, Türkiye'nin her yerinde AK Partili belediyelerin su fiyatlarına büyük oranda indirim yaptığını, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ise halka pahalı su satmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Özcan şöyle devam etti: "Ne yazık ki Tekirdağ'ımızda gerçekten içler acısı bir durum yaşıyoruz. CHP'li büyükşehir yönetimi, belediye eliyle vatandaşlarımıza adeta zulüm ediyor. Pahalı su konusunu pek çok kez gündeme taşıdık, yakından takip ettik. Büyükşehir Belediyesine 'Yapmayın, vatandaşlarımıza bu zor günlerde bunları yaşatmayın' dedik, fakat dinletemedik. Bizler mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın Tekirdağlı hemşerilerim suya çok daha ucuza ulaşıncaya dek gereken ne ise yapacağız."CHP'Lİ başkanlar zamda yarışırken, Van Büyükşehir Belediyesi suyu halka en ucuza götürün belediye oldu. Vanlılar suyun metreküpünü 4.05 TL'den tüketiyor. SABAH'a konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Türkiye'de 30 büyükşehir arasında en ucuz suyun Van'da kullanıldığını söyledi. Kaplan "Hükümetimiz sudan aldığı KDV'yi 14 Şubat'tan itibaren yüzde 8'den yüzde 1'e düşürdü. Daha sonra Cumhurbaşkanımız talimat verdi. 'En az KDV indirimi kadar indirim bekliyoruz' çağrısı yaptı. Biz de suya indirimi meclise taşıdık. 1 Mart'tan itibaren suya yüzde 7.34 oranında indirim uyguladık" dedi.ANKARA ve İstanbul büyükşehir belediyeleri de pahalı su konusunda geri kalmadı. Seçim öncesinde su faturalarında indirim yapacağını söyleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş sözünü unuttu. "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz. Su parasını tayin ederken, maliyet artı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Suyu musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek" diyen Yavaş, 3 yılda suya yüzde 80 zam yaptı. Seçimlerden önce "Açlık sınırı altındaki ailelere ekmek, süt ve damacana su bedava olacak" sözü veren Ekrem İmamoğlu da suya yaptığı yüzde 49.9'luk zamla İstanbulluların büyük tepkisini çekti.