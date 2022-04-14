Son dakika: Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile telefonda görüştü! İşte ele alınan konular

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Ukrayna'daki savaşta insani dramı sona erdirmek ve ateşkesi sağlamak adına her fırsatın değerlendirilmesi, barış görüşmelerinde ilerlemek için İstanbul Süreci'nin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Barışçıl çözümden yana gayretlerine devam edeceklerini belirten Başkan Erdoğan, savaşı bir an önce bitirmek amacıyla Türkiye'nin oynadığı rolden sitayişle bahsetmesi ve İstanbul Süreci'ni desteklediğini belirtmesi dolayısıyla Avusturya Başbakanı Nehammer'e teşekkür etti.