Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile telefonda görüştü! İşte ele alınan konular
Giriş Tarihi: 14.4.2022 18:52 Son Güncelleme: 14.4.2022 19:01

Son dakika: Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile telefonda görüştü! İşte ele alınan konular

Son dakika: Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile telefonda görüştü! İşte ele alınan konular

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı ve ikili ilişkiler ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Ukrayna'da ateşkesi sağlamak adına her fırsatın değerlendirilmesi, barış görüşmelerinde ilerlemek için İstanbul Süreci'nin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Ukrayna'daki savaşta insani dramı sona erdirmek ve ateşkesi sağlamak adına her fırsatın değerlendirilmesi, barış görüşmelerinde ilerlemek için İstanbul Süreci'nin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Barışçıl çözümden yana gayretlerine devam edeceklerini belirten Başkan Erdoğan, savaşı bir an önce bitirmek amacıyla Türkiye'nin oynadığı rolden sitayişle bahsetmesi ve İstanbul Süreci'ni desteklediğini belirtmesi dolayısıyla Avusturya Başbakanı Nehammer'e teşekkür etti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile telefonda görüştü! İşte ele alınan konular
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